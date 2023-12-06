Жительницу Ярославля Светлану Зотову приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей по террористическим статьям

6 декабря 2023 года 2-й Западный окружной военный суд Москвы провел заседание по делу 56-летней жительницы Ярославля Светланы Зотовой по видеосвязи. Зотова и ее адвокат Надежда Демидова участвовали в суде из Ярославля. Зотову признали виновной в оправдании терроризма и призывах к терроризму и экстремизму из-за нескольких комментариев в телеграм-каналах (часть 2 статьи 205.2 и часть 2 статьи 280 УК).

Первое заседание по делу Зотовой должно было состояться 15 ноября, но его перенесли. В итоге 6 декабря дело рассмотрели за несколько часов, в этот же день суд вынес приговор. Зотову признали виновной и приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей, а также запретили на два года администрировать интернет-ресурсы, рассказала «Холоду» сама Зотова и подтвердила ее адвокат Демидова.

Зотовой вменили написание антивоенных комментариев: «Мирные митинги до жопы», «русские у вас есть шанс совершить великую революцию 2022 года. Свергайте эту преступную власть пока она не привела мир к ядерной катастрофе» и «Все правильно говорит! Молодцы что взорвали Керченский мост, надо еще раз взорвать, чтобы хуйло проиграл!!!». Сама Светлана говорит, что не помнит, делала она эти записи или нет.

Летом этого года суд приговорил 19-летнюю дочь Светланы Зотовой Валерию к шести годам колонии за «попытку теракта». Валерии вменили попытку поджога пункта сбора помощи для мобилизованных в Ярославской области, однако родные и адвокат Валерии считают обвинение провокацией ФСБ.

Валерию Зотову сделали свидетелем по уголовному делу матери. Она также участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО, где отбывает наказание, пока решение суда не вступит в силу. Валерия отказалась давать показания против матери, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Помимо Валерии у Светланы есть 33-летний сын и еще одна дочь 14 лет.

Светлана Зотова рассказала «Холоду», что уезжая утром из дома, она попрощалась с младшей дочерью «на всякий случай». Она думала, что из суда ее могут сразу отправить под стражу. По словам Зотовой, прокурор запросила для нее семь лет лишения свободы, однако суд принял решение вынести штраф. Как говорит Светлана, суд взял во внимание наличие несовершеннолетней дочери, которую та воспитывает.

«Я удивлена. Не скажу, что я прыгала от счастья, но я удивилась. Думала, что меня закроют», — сказала Светлана Зотова. Она также сообщила, что у нее нет денег для оплаты штрафа.

Подробнее о деле Светланы Зотовой и ее дочери читайте в материале «Холода».

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