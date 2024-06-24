Стало известно о первой смерти в результате вспышки ботулизма

Житель Костромы умер в больнице из-за заражения ботулизмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Костромской области.

Как утверждает агентство, 21-летний житель Костромы умер из-за того, что не сразу обратился за медицинской помощью. В пресс-службе администрации утверждают, что молодой человек заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, куда приехал с визитом к родственникам.

По данным ТАСС, мужчина находился в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня. Там он употреблял в пищу салат «Лобио», после чего пожаловался на ухудшение самочувствия. Однако за помощью он обратился лишь 16 июня, когда вернулся домой.

«После прибытия бригады скорой помощи был направлен и госпитализирован в областную больницу. Сразу при поступлении в лечебное учреждение пациенту была введена специальная антитоксическая сыворотка. С признаками атонии находился в отделении реанимации на [аппарате] искусственной вентиляции легких», — рассказали ТАСС в в Департаменте здравоохранения Костромской области.

Агентство отмечает, что других случаев ботулизма в Костромской области не зафиксировано.

Вспышка ботулизма произошла в Москве 14 и 15 июня. Позже стало известно о новых случаях заболевания в Казани и Нижнем Новгороде. В общей сложности в больницах оказались более 300 человек.

В связи с массовыми отравлениями готовой едой Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Пострадавшие употребляли готовые салаты производства сервиса доставки еды «Кухни на районе» и компании «Гастропорт».

Из-за вспышки ботулизма «Кухня на районе» приостановила работу, а руководитель сервиса был задержан. Кроме того, силовики задержали гендиректора ООО «САВОН-К» Анатолия Шина и руководителя отдела качества Local Kitchen Елену Машкову. Их отправили под домашний арест. Также суд отправил в СИЗО повара компании «САВОН-К» Карима Норматова.

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