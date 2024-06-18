Случаи ботулизма выявили в Казани и Нижнем Новгороде

В Казани и Нижнем Новгороде в больницах оказались в общей сложности 18 человек с подозрением на ботулизм. Об этом сообщают телеграм-каналы Роспотребнадзора и управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан заявило, что проводит проверку ритейлера, через который клиенты заказывали еду. Сообщается, что все они отравились «Салатом лобио», который производит компания «Локалкитчен».

Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в связи с отравлением четырех по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщил, что в больницах Нижнего Новгорода находятся 12 человек.

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм. В ведомстве заявили, что пострадавшие также употребляли «Салат лобио», который заказали через службу доставки «Самокат».

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Ранее стало известно, что в Москве с симптомами ботулизма в больницы обратились 121 человек. При этом 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Вспышка ботулизма была зафиксирована в Москве 14 и 15 июня. Пострадавшие ели лобио и салат с тунцом от «Кухни на районе» и «Гастропорта». 16 июня «Кухня на районе» объявила о приостановке работы.

Пищевой ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, при котором у больных наблюдается сильная интоксикация. Болезнь может быть вызвана употреблением неправильно обработанных продуктов и поражает нервную систему.

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