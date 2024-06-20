Фигуранты дела о ботулизме попытались уничтожить улики

Фигуранты уголовного дела о массовом отравлении лобио и салатом с тунцом от службы доставки еды «Кухня на районе» и «Гастропорта» попытались уничтожить улики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного следователя.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — заявила следователь на заседании в Замоскворецком суде. О каких именно доказательствах шла речь, она не уточнила.

Следователь также добавила, что повар компании «САВОН-К» — производителя фасоли — Карим Норматов попытался уехать. Его задержали в аэропорту Жуковский.

В свою очередь Норматов отрицает, что пытался сбежать. По его словам, работодатель отпустил его на время домой. На какой именно период повара якобы отпустили с работы, не уточняется. 19 июня Замоскворецкий суд отправил Норматова в СИЗО до 15 августа.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании трех фигурантов дела о массовых случаях ботулизма в Москве. По данным «Коммерсанта», были задержаны гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин, гендиректор ООО «САВОН-К» Анатолий Шин и руководитель отдела качества Local Kitchen Елена Машкова.

19 июня Замоскворецкий суд избрал меры пресечения фигурантам дела. Их отправили под домашний арест на два месяца.

Вспышка ботулизма в Москве была зафиксирована 14 и 15 июня, после чего служба доставки «Кухня на районе» объявила о приостановке работы. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что к 17 июня за медицинской помощью обратились более 120 человек.

Позже стало известно о новых случаях ботулизма в Нижнем Новгороде и Казани. Там отравились как минимум 18 человек. 19 июня РБК сообщил, что Роспотребнадзор обзвонил более тысячи человек, у 76 из них обнаружили симптомы ботулизма. По данным ТАСС, Роспотребнадзор также изъял более 60 тонн продукции, которая предположительно может вызвать тяжелое отравление.

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