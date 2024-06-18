По делу о вспышке ботулизма задержан руководитель «Кухни на районе»

Следственный комитет сообщил о задержаниях по делу об отравлении жителей Москвы некачественной едой из доставки.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в сообщении ведомства. При этом имен задержанных СК не называет.

Телеграм-канал Mash и агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что среди задержанных генеральный директор «Кухни на районе», его имени они также не называют. По словам собеседника ТАСС, с задержанным гендиректором проводятся следственные действия.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник называет имена задержанных. По его данным, это гендиректор компании «Кухня на районе» Антон Лозин, гендиректор ООО «САВОН-К» Анатолий Шин и руководитель отдела качества Local Kitchen Машкова Е.А.

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Mash также утверждает, что «Кухня на районе» приостановила свою работу по требованию Роспотребнадзора. По данным телеграм-канала, в компании не было документов о сроках годности продукции, а также данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей. Также там якобы не контролировалась технология производства и условия, в которых хранятся продукты.

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Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за медицинской помощью в столице обратился 121 человек с симптомами ботулизма. По ее словам, 55 обратившихся находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации.

Позже стало известно, что еще 18 человек заразились ботулизмом в Нижнем Новгороде и Казани. Как сообщалось, они употребляли в пищу те же некачественные продукты, что и москвичи.

Вспышка ботулизма была зафиксирована в Москве 14 и 15 июня. Пострадавшие ели лобио и салат с тунцом от «Кухни на районе» и «Гастропорта». 16 июня «Кухня на районе» объявила о приостановке работы.

Пищевой ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, при котором у больных наблюдается сильная интоксикация. Болезнь может быть вызвана употреблением неправильно обработанных продуктов и поражает нервную систему.

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