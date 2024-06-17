Число пострадавших от продуктов из «Кухни на районе» и «Вкусвилла» превысило сотню

В Москве 121 человек с симптомами ботулизма обратился за медпомощью. Об этом, как передает РБК, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет», — сообщила она, добавив, что департамент здравоохранения правительства Москвы держит ситуацию под контролем.

Вспышка ботулизма была зафиксирована в Москве 14 и 15 июня. Как выяснилось вскоре, заболевшие ели лобио и салат с тунцом от «Кухни на районе» и «Гастропорта». Как пишет «Новая газета», один из этих салатов также продавался в магазинах «Вкусвилл». Там заявили, что сеть сняла с продаж «продукт, который потенциально оказался в группе риска».

В свою очередь, «Кухня на районе» объявила о временной приостановке своей работы. «Для нас самое главное — это безопасность и здоровье клиентов, сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений», — заявили в компании.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Заразиться им можно, употребляя в пищу некачественные продукты. От человека к человеку ботулизм не передается.

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