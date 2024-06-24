Салат с ядом

На минувшей неделе в России зафиксировали самую масштабную вспышку ботулизма за несколько десятилетий: с отравлением к медикам обратились больше 300 человек. Предполагается, что все они заказали лобио «Кухни на районе» или салат с фасолью от компании «Гастропорт». Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а Роспотребнадзор изъял 172 тонны опасных продуктов. «Холод» объясняет, что такое ботулизм, в каких продуктах может появиться вызывающий его токсин, как обезопасить себя от отравления и что делать, если оно все-таки произошло.

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Что такое ботулизм

Как объясняет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ботулизм вызывает бактерия clostridium botulinum — при низком содержании кислорода она вырабатывает ботулотоксины. Хотя их и используют в косметологии (к слову, в очищенном и сильно разбавленном виде), они входят в число самых сильных из известных на сегодня нервно-паралитических ядов. Ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу.

ВОЗ выделяет четыре формы ботулизма: пищевой, детский, раневой и неуточненной природы. Пищевой — тот, о котором идет речь в случае с отравлением сотен россиян, — связан с попаданием в организм ботулотоксинов вместе с едой, и на него приходится 99% случаев заболевания. Пищевой ботулизм давно известен: именно из-за него еще византийский император Лев VI, живший в IX веке, запретил своим подданным есть кровяную колбасу. При этом бактерию-возбудителя ботулизма открыли только в 1985 году в Бельгии после массового отравления копченой ветчиной.

Детский ботулизм развивается у младенцев до полугода, если они проглатывают с едой споры clostridium botulinum (у взрослых формируется защита от них). Раневой связан с попаданием спор бактерии в открытую рану. К другим типам интоксикации ВОЗ относит, например, заражение при питье воды или вдыхании воздуха с содержанием ботулотоксинов, но риски этого очень низкие.

Ботулотоксины нарушают работу нервной системы человека. Для пищевого ботулизма характерен вялый паралич (постепенное ослабление мышц тела сверху вниз), который может приводить к дыхательной недостаточности. Первые симптомы — сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенность зрения, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь. Вероятны рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. До 1950-х летальность при ботулизме была очень высокой — до 60%, но современная медицина снизила этот показатель до 5–10%.

Какие продукты могут вызвать ботулизм

Так как для производства ботулотоксина необходимо отсутствие кислорода, опасность представляют в первую очередь консервированные продукты, которые не прошли надлежащую обработку. Ботулотоксин обнаруживали в низкокислотных консервированных овощах — зеленой фасоли, шпинате, грибах и свекле; консервированном тунце, ферментированной, соленой и копченой рыбе; мясных продуктах — ветчине и сосисках, сказано в бюллетене ВОЗ.

Риск выше, если речь идет о продуктах домашней консервации или копчения, считают в NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения Великобритании). Продукты фабричного производства были причиной лишь 10% вспышек в США, оценили американские ученые. Из колбасных изделий опаснее те, что упакованы в кишку, объяснил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В случае последней вспышки в России источником токсина, вероятно, стала консервированная фасоль.

Насколько распространен ботулизм

Сегодня случаи ботулизма и в России, и в мире довольно редки. Например, по статистике Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в странах ЕС в 2021 году в было зарегистрировано 82 подтвержденных случая ботулизма — это 0,02 случая на 100 тысяч населения. Дания сообщила о самом высоком уровне заболеваемости (0,10 случаев на 100 тысяч населения), за ней следуют Румыния (0,06 случаев) и Италия (0,05).

По данным Росстата, в 2022 году в России зафиксирован 131 случай ботулизма. Для сравнения: в тот же год ядовитыми грибами отравились 426 человек. Количество случаев ботулизма в России варьируется год от года, но в целом остается невысоким. Например, в 2010 году медики зафиксировали 199 кейсов, а в 2020-м — 94.

Как лечат ботулизм

Время, необходимое для развития симптомов, может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней после воздействия токсинов, указали специалисты NHS. Как правило, речь о 12–36 часах после заражения, уточнила руководитель управления цифровой медицины САО ВСК, терапевт Ольга Бакшутова.

NHS рекомендует обратиться в отделение неотложной помощи при этих симптомах:

— непроизвольное опускание век;

— помутнение или двоение в глазах;

— слабость мышц лица;

— затрудненное глотание;

— невнятная речь;

— проблемы с дыханием.

Если лечение было начато вовремя, у человека есть высокие шансы полностью выздороветь. Медики лечат ботулизм антитоксином — белковой фракцией сыворотки крови лошадей, иммунизированных ботулиническим анатоксином. Препарат может замедлить или остановить прогрессирование болезни, но не помогает от уже произошедших неврологических нарушений. Антитоксин с меньшей вероятностью будет эффективен, если его применить позже чем через 72 часа после начала заболевания, считают американские ученые. Чем раньше начато лечение, тем лучше.

Заболевшим может потребоваться поддержка дыхательной функции с помощью ИВЛ, а после лечения — длительная реабилитация. Иногда пациенты, пережившие ботулизм, годами испытывают усталость и одышку.

36-летнему Дмитрию Стринадко из Уфы в 2020 году после ботулизма и сопутствовавшего отравлению паралича пришлось заново учиться базовым жизненным навыкам. «Приходится все начинать с нуля: учиться кушать, учиться дышать. Мы это прошли — он уже многое делает самостоятельно. Но еще есть слабость мышц», — рассказывала журналистам мать Стринадко Галина.

Как обезопасить себя от ботулизма

Обнаружить ботулотоксин в зараженных продуктах довольно трудно: их внешний вид, вкус и запах могут быть нормальными, отметила врач Ольга Бакшутова. Чтобы снизить риск отравления, нужно следить за сроками годности продуктов и консервов, советует главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, и нельзя есть пищу из вздутой упаковки. Обращайте внимание на возможные признаки неправильного хранения: плесень или странный запах.

Бактерии clostridium botulinum и сам ботулотоксин можно уничтожить при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов их по возможности стоит подвергать термической обработке в течение 15–20 минут, добавил Владимир Чуланов. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют покупать домашние консервы и копчености на рынке или у случайных знакомых.