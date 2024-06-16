«Кухня на районе» приостановила работу из-за вспышки ботулизма

Сервис по доставке еды «Кухня на районе» заявил о приостановке работы из-за отравлений клиентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение, которое появляется при входе в приложение сервиса.

«Для нас самое главное — это безопасность и здоровье клиентов, сегодня мы приняли решение временно приостановить всю работу сервиса для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений», — говорится в сообщении «Кухни на районе».

Пищевой ботулизм — заболевание, при котором у больных наблюдается сильная интоксикация, вызванная по большей части неправильно обработанными продуктами. Симптомы провоцируют устойчивые к высоким температурам бактерии и споры.

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Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-каналы Mash и Shot, с 14 по 15 июня более 10 человек в Москве попали в больницу с диагнозом пищевого ботулизма. По данным московского управления Роспотребнадзора, причиной отравления стало употребление «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком», которые выпускают ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт».

16 июня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с отравлениями по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

Кроме того, как пишут «Ведомости», представители магазина «Вкусвилл» заявили, что продукцию компании «Гастропорт» сняли с продажи. Представители «Вкусвилла» также утверждают, что салаты продавались и в других магазинах, а сообщений от клиентов «Вкусвилла» об отравлении не поступало.

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