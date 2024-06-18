Попавшая в пророссийский скандал премьер Эстонии может возглавить дипломатию ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом со ссылкой на источники среди европейских дипломатов сообщает Reuters.

По информации агентства, неофициальные переговоры лидеров ЕС на тему возможного назначения Каллас состоялись в понедельник 17 июня. С 2019 года этот пост занимает Жозеп Боррель.

Reuters называет Каллас жестким критиком России. Как пишет агентство, за это ее уважают многие коллеги, однако не все страны блока разделяют ее взгляды. К примеру, дружеские связи с Москвой несмотря на войну в Украине сохранил венгерский премьер Виктор Орбан.

В конце прошлого года Каллас говорила, что хочет стать генеральным секретарем НАТО.

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Прошлым летом журналисты выяснили, что логистическая компания мужа Каллас продолжала вести бизнес с Россией после начала войны в Украине. После этого премьер-министр заявила, что не имеет отношения к бизнесу супруга, и отказалась уходить в отставку. Позднее она извинилась за деятельность мужа и добавила, что тот прекратил сотрудничество с Россией через месяц после полномасштабного вторжения.

После начала войны Каллас неоднократно жестко высказывалась в отношении российских властей. Как пишет Reuters, благодаря ее действиям военная помощь Эстонии Украине стала крупнейшей, если сравнивать ее с размером экономики страны. Осенью 2023 года Каллас призвала граничащие с Россией страны ввести единое торговое эмбарго.

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В России против эстонского премьера заведено уголовное дело, но по какой статье — неизвестно. О преследовании Каллас стало известно в феврале, когда МВД объявило ее в розыск. Сама она заявила, что таким образом Москва пытается заставить ее замолчать. Незадолго до объявления премьера в розыск глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить действия эстонских властей после сноса советского памятника в виде танка Т-34 в Нарве недалеко от границы с Россией.

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