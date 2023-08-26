Премьер-министр Эстонии отказалась уйти в отставку из-за связей бизнеса ее мужа с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не планирует покидать свой пост из-за российского бизнеса ее супруга. Арво Халлик, в свою очередь, сообщил, что продаст долю в компании Stark Logistics, которая занимается грузоперевозками в Россию.

«Я не планирую уходить в отставку. Я была и останусь премьер-министром ради свободы Украины и Эстонии», — сказала Каллас в интервью ERR. Ранее, как пишет издание, этого потребовали эстонские оппозиционные политики.

На этой неделе эстонский телеканал ERR сообщил, что компания супруга Каллас Stark Logistics продолжала вести бизнес с Россией после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года. Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг тогда сказал изданию, что компания хоть полностью и не прекратила свою деятельность в России, но существенно ее сократила. По его словам, в последнее время они поставляли «складские остатки», которые не подпадают под европейские санкции.

Сама Каллас 24 августа заявила, что она не имеет отношения к бизнесу своего мужа. «Я не имею никакого отношения, ни детального понимания его предпринимательской деятельности», — отметила она.

Позже представитель Stark Logistics в интервью Financial Times сказал, что компания не нарушала санкции и в сентябре планирует осуществить последнюю поставку груза в Россию.

Накануне Арво Халлик заявил, что продаст свою долю в компании, выйдет из совета директоров и расторгнет трудовой договор. «Возник интерес со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в Россию повлияют на работу моей жены. Я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics», — говорится в заявлении Халлика.

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