«Кремль надеется, что сможет заставить меня замолчать». Премьер-министр Эстонии прокомментировала свое появление в базе розыска МВД

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала свое появление в базе розыска российского МВД. Она написала в соцсети X, что таким образом Москва пытается заставить ее замолчать.

«В действиях России нет ничего удивительного. Это еще одно доказательство того, что я поступаю правильно, поддерживая Украину […] На протяжении всей истории Россия пыталась выдать свои репрессии за действия правоохранительных органов. Я знаю это из истории своей семьи. Когда мою бабушку и маму депортировали в Сибирь, ордер на арест выдал КГБ. Кремль надеется, что сможет заставить замолчать меня и других, но это не так», — заявила Каллас.

Она добавила, что будет продолжать поддерживать Украину и выступать за укрепление обороны ЕС.

О том, что Каллас объявили в розыск, сообщила «Медиазона», изучив скачанную публичную базу МВД. В карточке премьер-министра Эстонии, как и во всех других, не указано, по какой статье ее разыскивают. Ранее глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал проверить действия эстонских властей на фоне сноса советского памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва недалеко от границы с Россией.

Помимо Каллас журналисты обнаружили в базе розыска министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, а также выдавшего ордер на арест Путина председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского и пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна.

Также МВД объявило в розыск 15 муниципальных депутатов из Риги, которые принимали решение о сносе памятников советским солдатам. Кроме того, в базе значатся несколько депутатов Сейма Латвии. Также в списке есть министр внутренних дел Литвы Мария Голубева и несколько членов правительства Латвии: министр сельского хозяйства Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Также российские власти разыскивают госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Самая многочисленная группа иностранцев в базе розыска МВД — это украинцы. «Медиазона» обнаружила в документе как минимум 176 граждан Украины, которых заочно преследуют за участие в войне, близость к украинским властям и публичные высказывания.

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