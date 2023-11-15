Премьер-министр Эстонии заявила о планах возглавить НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хочет стать генсеком НАТО. Об этом она сказала на саммите Politico Defense в Вашингтоне.

Она также выразила надежду, что Украина в конечном итоге одержит победу в войне, которую развязала Россия. «Фундаментальное значение» для этого, по мнению Каллас, имеет американская поддержка.

Между тем, как отмечает Politico, среди политиков в США и Европе растут опасения, что боевые действия между Украиной и Россией зашли в тупик. Каллас заявила, что не разделяет этого мнения, и подчеркнула, что изображение ситуации на поле боя в таком свете выгодно России. «Давайте не попадемся в эту ловушку», — сказала она.

С 2014 года пост генерального секретаря НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле он говорил, что собирается остаться на этой должности еще на один год.

В августе эстонский телеканал ERR сообщил, что занимающаяся грузоперевозками компания мужа Каллас Stark Logistics продолжила своей бизнес в России после начала российского вторжения в Украину. Сама Каллас по этому поводу сказала, что была не в курсе подробностей бизнеса своего супруга. Позже она принесла извинения, сообщив, что ее муж продаст свою долю в компании. В то же время Каллас заявила, что не намерена подавать в отставку.

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