«Бриллианты на жопе у меня попизже»

В начале мая Анастасия Ивлеева прервала молчание после «голой вечеринки» и дала интервью малоизвестному блогеру Луке Ебкову. Разговор проходил на фоне иконы, атмосфера была приближена к исповеди: Ивлеева оправдывалась за тусовку и публично заявила о готовности помочь своей стране. Выбор Ебкова оказался не случаен — это человек из прокремлевской сетки Кристины Потупчик, которая и помогла опальной ведущей вернуться в российское медиапространство. Для Ебкова «исповедь» Ивлеевой стала настоящим прорывом — число подписчиков на канале выросло в три раза. Видео блогера стали набирать сотни тысяч просмотров — успех для человека, который еще недавно высмеивал российских военных и выкладывал фотоколлажи с голым Путиным. «Холод» рассказывает, кто такой Лука Ебков и как он прошел путь от обычного охранника в баре до «духовника» российского шоу-бизнеса.

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Настоящее имя Луки Ебкова — Андрей Третьяков. Псевдоним он выбрал, вероятно, для созвучия со своим никнеймом в инстаграме — laikauyuebkov («лайкаю уебков»). Из утекших баз данных, которые проанализировал «Холод», следует, что Третьяков родился в Армении под фамилией Барсоян, эта же фамилия указана в аккаунте матери блогера, Галины Третьяковой. До блогерства Ебков работал барменом и вышибалой в ночных клубах: у нескольких людей в телефонных контактах он до сих пор записан как «фейс».

Около 16 лет Ебков отстоял за барной стойкой известного гей-бара Москвы «Три обезьяны», а также в клубе «Дягилев». По его словам, за это время он оброс связями и познакомился с людьми, с которыми в 2016 году открыл бар Stereo People.

«К 30 годам я понял, что больше не хочу стоять за барной стойкой. С Тимуром Джиджелава и Романом Чикиным мы познакомились еще во время работы в клубе Platforma в Сочи. Созвонились и решили вместе открыть бар. Нашли через знакомых друзей инвестора. Ваня поверил в нас, безродных барменов, и рискнул вложить в идею деньги. Он по-прежнему основной инвестор всех наших проектов», — говорил Третьяков в интервью.

«Ваня» — это Иван Петров, который по-прежнему остается совладельцем заведений Ебкова. До барного бизнеса он был владельцем и директором ООО «ЛЕГЛЕГЕР» — компании, занимающейся добычей и продажей полезных ископаемых. В 2016 году за этой компанией, зарегистрированной в небольшом городке в Республике Саха, пришел один из крупнейших угледобывающих конгломератов России — ее выкупила УК «Колмар», принадлежащая племяннице Владимира Путина и жене губернатора Кузбасса Анне Цивилевой.

За несколько лет барный бизнес Ебкова и партнеров вырос до целой сети заведений: в 2019 году команда открыла «ТехникуБезОпасности» (ТБО), а в 2021 — Dogs in the fog. Судя по данным из утекших баз данных, которые проанализировал «Холод», примерно в это же время он начал заниматься организацией развлекательных ивентов. В телефонных контактах его личный номер указан как «Андрей организатор концертов Баста», «Андрей Скриптонит», «Билеты Звери», «Андрей организатор концертов», «Андрей Назима продюсер», «Андрей Федук» и т.д.

Сам Ебков не скрывал своей деятельности: во время интервью с украинским продюсером Юрием Бардашем он говорил, что организовывал концерт группы «Грибы» в Дубае, а на своем YouTube-канале неоднократно упоминал личные знакомства с разными музыкантами. Например, во время интервью с музыкантом из Донецка Димой ОМ (Дмитрий Пахомов) Ебков рассказывал, что напивался с Noize MC и теперь не понимает, что с ним произошло (Noize MC открыто выступает против войны в Украине).

Духовная трансформация

Не понимал войну некоторое время и сам Ебков: его блогерская карьера началась в 2019 году, когда он завел телеграм-канал «Лука Ебков». Публикуемый контент канала фокусировался в основном на мемах, приколах и новостях — причем зачастую с критикой власти.

К февралю 2022 года его канал насчитывал 53,9 тысяч подписчиков, но с апреля того же года он начал резко расти: к началу 2023 он насчитывал уже более 160 тысяч подписчиков, а к началу 2024 дошел до отметки в 267 тысяч.

Сейчас на него подписаны почти 315 тысяч человек. Рост аудитории совпал с изменением контента. Еще в феврале 2022 года Третьяков открыто писал, что он против любой войны и «неважно, чья ракета», публиковал мемы про Путина и смеялся над российскими военными, которые не смогли с первого раза правильно нанести литеру Z на военную технику.

Но уже через несколько месяцев после российского вторжения позиция Ебкова изменилась. Теперь он посещает Донбасс, рассказывает, «как похорошели новые территории» при Путине, и берет интервью у «правильно» настроенных людей.

Например у журналиста Аббаса Джумы, который рассказывал в интервью Ебкову об эффективности российской пропаганды и «влиянии фондов Сороса на подростков в Армении»: «В неокрепшие умы они сажают свои семена, отправляют их учиться в Америку. Они возвращаются с прозападным мышлением».

Экс-продюсер группы Quest Pistols Юрий Бардаш, родившийся в Украине, рассказывал о получении российского гражданства: «Я держу этот паспорт как драгоценность». Там же Бардаш заявил, что хочет, чтобы вся Украина стала частью России, и раскритиковал украинских музыкантов, занявших «не ту сторону».

На текущий момент главное интервью Ебкова, благодаря которому он получил относительно широкую известность, вышло 3 мая 2024 года. На этот раз Ебков сам пошел в гости, а героем выпуска стала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В интервью она раскаивалась за «голую вечеринку». Ебков не давил и, скорее, даже защищал собеседницу, отмечая, что не считает Ивлееву виноватой в чем-либо.

«Нет закона, запрещающего гулять. <...> [Что касается] самой вечеринки, я и не так отдыхаю. Слава богу, никто не фоткает. И бриллианты на жопе у меня попизже. Шучу», — говорил Ебков.

«Я НЕ РАБОТАЮ НА АП»

В конце 2022 года Ебков начал регулярно появляться в СМИ. У него появился блог на платформе издания «Сноб», перед Новым годом его комментарий о «новогоднем настроении» опубликовал «Коммерсант»: малоизвестный блогер оказался в одном ряду с Андреем Григорьевым-Аполлоновым («рыжий из Иванушек»), ведущими Дмитрием Дибровым и Антоном Комоловым, музыкантом Игорем Бутманом и другими. В 2023 году буквально друг за другом интервью у Ебкова взяли «Ведомости», «Buro», телеканал 360ТВ, MoskvichMag, страница о нем появилась даже на сайте журнала «7 дней» (была опубликована 1 июля 2023 года, следует из веб-архива Wayback Machine).

Интервью у Ебкова берут как у ресторатора, однако в них прослеживается общий нарратив: «в России отлично и даже лучше, чем на Западе». Например, «Ведомостям» он заявил, что обожает Москву и «никуда отсюда не уедет».

«Был случай, когда в центре Лондона у меня вырвали телефон из рук, но местная полиция заявила, что такими мелочами они не занимаются. На Париже я уже давно поставил крест из-за того, что там никто не примет заявление, если на вас нападут. В Москве же преступника найдут за один день. Если происходили кражи у нас в барах, то полиция по камерам быстро вычисляла воришек. К тому же на всю столицу Британии всего шесть реанимационных палат, а в Москве — около 120. Многие ругают нашу медицину, но в России она доступна каждому и не приходится месяцами ждать приема у специалиста, как в других странах», — говорил Ебков.

В период внезапной популярности среди российских медиа блогер начал свою карьеру на YouTube, запустив свой канал 2 августа 2023 года. Первое видео вышло 30 августа — на его обложке надпись «Я НЕ РАБОТАЮ НА АП». Ебков начинает ролик с заявления о том, что информация о его работе на Кристину Потупчик не соответствует действительности. Правда, во время произнесения этой фразы появляется анимация с клоунским носом, да и сам ролик целиком снят на фоне портрета Потупчик, а на рубашке Ебкова — башня Кремля.

Кто такая Кристина Потупчик? Кристина Потупчик — медиаменеджер, бывший пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши», бывший пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она — один из главных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями и мессенджерами. Потупчик помогала властям бороться с Алексеем Навальным, создавая каналы, публикующие дезинформацию о политике. Например, что он впал в кому не в результате отравления, а из-за диеты. Она открыто признавалась, что работает с аудиторией Telegram для заказчиков. Она ведет два канала лично и управляет еще несколькими, которые называют ее «сеткой».

Впервые Ебков всплывает в телеграм-канале Потупчик 28 августа 2022 года и с этого момента она начинает периодически ссылаться на его канал. 28 сентября 2023 года она делает репост публикации из канала Ебкова — это их совместная фотография, которую блогер подписал: «С кормилицей». 11 ноября Ебков публикует еще одно фото — с Потупчик и ведущей «Первого канала» Юлией Барановской, которая вместе с Григорием Лепсом выдавала сертификаты за подбитые танки Leopard 2.

Лука Ебков (Андрей Третьяков) с Кристиной Потупчик. Фото: luka_ebkov / Telegram

О прямой связи Ебкова и Потупчик со ссылкой на источники 9 мая 2024 года сообщил телеканал «Дождь». Как утверждает источник «Дождя», Потупчик была одним из консультантов Ивлеевой — именно она посоветовала ей дать «покаянное интервью». Канал называет Ебкова «креатурой Потупчик».

С властями Ебков может быть связан и через телеканал ТНТ, который принадлежит государственному медиахолдингу «Газпром-медиа». Одним из его партнеров еще по ресторанному бизнесу (ТБО, Stereo People и др.) оказался Тимофей Зубов. В своем фейсбуке он указывает своим местом работы Comedy Club Production, где, по информации «Холода», работал линейным продюсером.

Зубков был генеральным директором компании «Норм продакшн», занимающейся производством «кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» до апреля 2024 года, после чего перешел на должность управляющего директора в управляющую компанию «Контроль продакшн». Бывшим владельцем этой компании был креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, с которым Ебков может быть связан по проекту «Песни» на ТНТ: у некоторых людей блогер записан в телефонах как TRETYAKOV ANDREY TNT PESNI.

Реклама «новых территорий»

Один из главных проектов нынешнего Ебкова — сериал о развитии оккупированных территорий Украины. Трехсерийный фильм должен был строиться вокруг развития предпринимательства и простоты ведения бизнеса в этих регионах. Однако на деле в роликах почти нет информации про бизнес и они сводятся к простым агиткам о том, «как похорошели» оккупированные территории в составе России.

Первое видео о своей поездке Ебков опубликовал 16 марта. «Документальная трилогия» начинается с поездки блогера в «ДНР» и «ЛНР» — он говорит, что решил отправиться в эту поездку, потому что получал много приглашений от людей, проживающих в этих регионах. Уже в анонсе Ебков говорит, что его «очень порадовали» чиновники в «новых регионах»: «Это ребята с горящими глазами, многие из них воевали».

Одним из героев первого ролика стал бывший официальный представитель «народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко. На видео они с Ебковым изучают бывший блокпост украинской армии и обсуждают, что ВСУ якобы не использовали эти укрепления, а построили их, просто чтобы «освоить деньги». Рядом видны следы боевых действий.

В конце первой серии Ебков встречается с председателем правления концерна «Корпорация развития Донбасса» Андреем Калюжным. На протяжении почти десяти минут они фактически рекламируют оккупированные территории: Калюжный рассказывает о низкой конкуренции во всех сферах, говорит, что это лучшее время для инвестирования в любой бизнес, потому что «всем хватит места».

«Хочу, пользуясь случаем, пригласить всех предпринимателей к нам в регион (Донецкая область Украины. — Прим. “Холода”), не бояться к нам ехать. Мы всех сопроводим, это самый сегодня потенциальный и гостеприимный регион для инвестиций», — говорит собеседник Ебкова.

Они подробно обсуждают все возможные кредиты, гранты, страховки которые могут получить бизнесмены в ДНР. Другой собеседник блогера в этой части рассказывает, что люди массово приезжают в Луганск из России на заработки. Заканчивается первая серия посещением «Аллеи ангелов» в Донецке — памятнику детям, погибшим в результате обстрелов.

Во второй серии Ебков посетил оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. На этот раз про бизнес почти ничего: блогер показывает министерство образования Запорожской области и организацию «Юг Молодой», на фоне которых рекламирует «потрясающие возможности» для молодежи.

«Регионы и молодежь “старых” регионов могут позавидовать — там никто этим [поддержкой молодежи] не занимается. Я вот из Таганрога, у нас ничего подобного нет», — восхищается один из собеседников блогера. Часть видео отснята на фоне огромного портрета военкора Владлена Татарского, который был убит в Петербурге в 2023 году. «Он к нам приезжал, нам его очень не хватает», — заявил Ебкову замгубернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий.

Вместо местных предпринимателей блогер встретился с двумя певицами, которые рассказали о том, что исполняют песни из репертуара Шамана, «Кукушку» Цоя и получают угрозы от украинцев в соцсетях. Одна из девушек, Алена Трокай, призналась Ебкову, что шпионила в пользу России: передавала информацию из Запорожской области, за что Украина завела на нее уголовное дело и осудила на 15 лет.

Третья серия полностью посвящена Крыму и называется «10 лет в России». Эпизод начинается прогулкой по «похорошевшему» Севастополю, которую проводит политолог Сергей Юхин, затем блогер изучает бывшую подземную базу подводных лодок и только после этого наконец встречается с местным бизнесменом — ресторатором Вячеславом Сивожелезовым.

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Разговор о бизнесе получается коротким — уже через 10 минут зрителям показывают памятник российским солдатам, на фоне которого Ебков общается с ополченцем, участником «Крымской весны» Владимиром Ореховым. Завершается серия диалогом с еще одним участником «Крымской весны», гендиректором «ТРК “Крым”» Вадимом Первых. Непосредственно бизнесу снова посвящена меньшая часть часового фильма. В целом на три части общей продолжительностью два с половиной часа рассказ о бизнесе занял около 50 минут.

Сейчас ютуб-канал Ебкова насчитывает 60,5 тысяч подписчиков, но большая часть из них присоединилась после интервью Анастасии Ивлеевой — к концу апреля 2024 года на канал было подписано 23 тысячи пользователей. Просмотры стали расти тоже лишь после «покаянного интервью» — к началу мая все видео на канале Ебкова набрали около 1,7 млн просмотров. Из них лишь одно набрало больше миллиона, остальные — по несколько тысяч.

В мае, после выхода интервью с Ивлеевой, число просмотров на канале выросло почти до 6 миллионов, но сериал про оккупированные территории тоже не стал популярным — все серии на платформе VK Видео в общей сложности посмотрели около 270 тысяч человек.