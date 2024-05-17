Страна без будущего

Главные надежды россиян на будущее — это скорейшее окончание войны. Ее выгодополучателями они считают не только власть, но и, например, IT-специалистов, а от Путина ничего хорошего не ждут даже сторонники «СВО». Президент превращается в символ беспросветного будущего и все больше ассоциируется с проблемами, а не достижениями. Однако главная претензия россиян к Путину — люди не понимают, «ради чего это все». Такие выводы следуют из качественного исследования общественного мнения, которое провели независимые социологи. «Холод» рассказывает, что тревожит россиян и чего они ждут в будущем.

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В конце 2023 года исследовательские проекты «Хроники», «Лаборатория публичной социологии» и ExtremeScan провели восемь фокус-групп в четырех российских регионах, в которых участвовали 64 человека. Россиян спрашивали об отношении к войне, их финансовом положении и ожиданиях от будущего. По возрасту респонденты были условно поделены на две группы: «молодые» (до 35 лет) и «пожилые» (после 35 лет). В исследовании приняли участие россияне из городов-миллионников и городов с населением более 600 тысяч человек. Результаты фокус-групп показывают, что люди, остающиеся в России, практически не видят хороших перспектив ни для страны, ни для себя.

Фокус-группа — это метод исследования, когда организаторы набирают небольшие группы людей и задают им вопросы, проводят беседу и наблюдают за ней. Это качественное, а не количественное исследование, его нельзя экстраполировать на все общество. Фокус-группы обычно проводятся для глубинного анализа какой-то проблемы, и этот метод позволяет получить дополнительную информацию и узнать логику респондента. В условиях войны и цензуры в России очень сложно проводить социологические опросы: люди могут бояться давать честные ответы. Однако социологи считают, что исследования необходимы в любом случае, так как дают хоть какую-то информацию, приближенную к реальности. Независимые соцопросы также помогают посмотреть на альтернативную картину: задать те вопросы, которые не задают провластные исследователи.

После начала полномасштабной войны с Украиной россияне стали планировать только на ближайшее будущее: участники фокус-групп говорят, что «далеко не планируют» и «живут здесь и сейчас». Молодые люди (группа до 35 лет) настроены более пессимистично, чем люди старшего поколения (группа после 35), хотя некоторые признают, что все равно хоть как-то стараются планировать свое будущее.

«Сейчас я планирую примерно на год-полтора, но всегда есть мысль, что все может измениться. Однако я все равно планирую, потому что когда ты теряешь все опоры, то жизнь становится немножко бессмысленной, и единственный способ справиться с этим стрессом и продолжать жизнь — это продолжать планировать», — говорит один из участников фокус-группы.

Еще хуже с планированием у людей, живущих в приграничных с Украиной регионах: «С горизонта планирования лет пять — до горизонта планирования дней пять. Причем даже в этом горизонте ничего не могу сказать. Буквально в субботу утром узнаешь, что “Вагнер” приехал. Я теперь вообще ничего не знаю. Даже пять дней много. [Что будет] завтра — я знаю».

Большинство участников фокус-групп сходятся в одном — они ждут окончания войны. Именно с этим участники исследования связывают улучшение своей жизни и экономического положения в стране, а также возможность снова строить планы. При этом люди не рассчитывают, что «СВО» закончится в ближайшее время. Один из представителей старшего поколения думает, что «вся эта бодяга продлится минимум лет пять». Респондент из группы до 35 лет надеется на быстрое восстановление экономики — в течение двух лет после окончания войны.

От Путина уже ничего не ждут

Если с окончанием войны участники исследования и связывают какие-то надежды, то с Владимиром Путиным — нет. Хоть от него и ждут завершения войны, но не верят, что он может что-то изменить внутри страны к лучшему, так как президент сконцентрирован на внешней, а не на внутренней политике. Опрошенные на фокус-группах уже ничего от Путина не ждут: и младшее, и старшее поколение говорит, что «раз за 23 года ничего не сделал, то уже и не сделает». Молодежь особенно недовольна тем, что президент не победил коррупцию, потому что «он сам коррупция», а люди старше 35 лет вспоминают так и не выполненные обещания 10-летней давности.

«Он ничего не сделал, что обещал. Я помню 2010 год — как он говорил: “К 2025 году в каждой российской семье будет минимум трешка 100 квадратов (на самом деле обещание было дано Путиным в 2008 году — и «трешка» должна была появиться у семей уже к 2020 году. 7 мая 2024 года президент снова пообещал обеспечить каждого россиянина жильем не менее 33 кв. м. — теперь к 2030 году. — Прим. «Холода»)”. Сейчас 2023 год, у кого-нибудь есть бесплатная трешка минимум 100 квадратов?» — говорит один из участников исследования.

Несмотря на мрачные прогнозы относительно будущего страны, участники фокус-групп пытаются выстраивать свою жизнь, опираясь на собственные ожидания и мечты. Люди старшего поколения связывают свои планы на будущее в основном с детьми и внуками — необходимость «поднять их на ноги» дает им силы жить дальше. Кому-то «заглядывать вперед» помогает 10-летняя ипотека. Если на «хорошее настоящее» они уже не рассчитывают, то на светлое будущее для следующих поколений все еще надеются.

«Мечтаю, чтобы дети жили в мирной стране, развивающейся. Не знали, что такое мобилизация, только положительная повестка, как было до 2014 года (до аннексии Крыма и начала конфликта в Украине. — Прим. “Холода”)», — говорит один из участников фокус-группы.

Молодое поколение мечтает улучшить свое материальное положение: купить квартиру, машину, найти хорошую работу или построить успешный бизнес. Есть и те, кто хотел бы получить новое образование или добиться успехов в творческой сфере — например, стать писателем или популярным психологом на телевидении. Также молодежь мечтает о путешествиях по миру, что теперь сложно делать из-за санкций и проблем с выдачей виз.

«У кого-то все хорошо»

Опрошенные россияне недовольны экономическими положением в стране и убеждены, что нынешние проблемы напрямую связаны с войной в Украине — один из участников фокус-группы даже назвал началом экономического кризиса аннексию Крыма в 2014 году. Есть и те, кто связывают кризис с пандемией коронавируса. Все респонденты говорят об ухудшении финансового положения: цены растут, а доходы падают. Отдельно опрошенные отмечают, что покупка квартиры или машины сейчас стала фактически недоступной.

«Машины выросли в цене, квартиры выросли в цене. Мне кажется, молодой семье сейчас нереально какое-то свое гнездо обустроить, так же и у госслужащих: у них зарплаты несопоставимо растут с инфляцией. Мне кажется, это у любого прохожего спроси — никто не скажет, что стало лучше. Хотя сегодня читал: рисуют статистику, что средняя зарплата 50 тысяч, что она растет. У них постоянно “у кого-то там” все хорошо», — говорит один из участников фокус-групп. «В 2019 году если квартира стоила 1,5 миллиона, то сейчас уже стоит 3,5 миллиона. Сколько прошло времени? Совсем чуть-чуть. Раньше родители говорили: вот устроишься на завод, поработаешь два года — и квартира твоя. Сейчас уже нет: когда наши дети вырастут, квартира будет стоить 10 миллионов», — замечает другой участник исследования.

Участники фокус-групп жалуются на усталость от экономических проблем и рассказывают, что людям приходится банкротиться, потому что они не могут больше выплачивать кредиты. «Из моего только подъезда два человека подали на банкротство. А раньше они были платежеспособные — хотя бы коммуналку, питание и так далее. И, общаясь с ними, я понимаю, что ухудшилось [экономическое] положение прямо в разы», — рассказывает участник исследования.

Также среди проблем, которые волновали опрошенных, называли: развитие среднего класса, развитие регионов и децентрализацию. Члены фокус-групп считают, что власти уделяют внимание лишь Москве и Петербургу, «где переложили всю плитку», а также Чечне и Татарстану, в то время как другие регионы остаются без дополнительного финансирования.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Одну из опрошенных из группы старше 35 особенно беспокоит проблема низких зарплат среди женщин: «Вот у них зарплата 15 тысяч. Они не могут ни себя, ни ребенка содержать. Мужей у них нет, мужья их бросают беременных. [Нужно сделать] оклад женщине — 50 тысяч до 18-летия ребенка». Она настаивает, что, невзирая на слова чиновников о поддержке и призывы к женщинам рожать больше детей, эффективных инструментов поддержки нет.

Отдельно фокус-группам задавали вопрос о том, что они думают об импортозамещении. Респонденты считают, что фактически оно не работает — на рынке нет товаров, которые заменяли бы ушедшие западные. Участники фокус-групп жалуются, что теперь им приходится тратить больше денег и времени, чтобы найти необходимые предметы быта — например, заказывать санкционные товары через Турцию или Грузию: «Все как и было — просто цена выше. Логистика другая».

Есть и определенные успехи: например, респонденты оказались довольны отечественными аналогами в пищевой промышленности и IT-сфере. Хуже всего, на их взгляд, импортозамещение работает с лекарствами, автомобилями, электроникой и бытовой техникой.

Главным фактором, влияющим на финансовое положение людей в стране, по-прежнему остается война. И к влиянию «СВО» на экономику у респондентов разное отношение: кто-то замечает развитие военно-промышленного комплекса, кого-то больше волнует замедлившееся развитие гражданских отраслей.

Все респонденты соглашаются в одном: рассчитывать на помощь государства они не могут, в улучшения в экономической сфере тоже не верят — скорее, ждут ухудшения ситуации.

«Будет хуже только. Это от человека зависит, не от государства. Жизнь конкретного человека может быть лучше, если он найдет высокооплачиваемую работу, но это от человека зависит, государство ему не поможет», — говорит участник фокус-группы.

Россияне устали от пропаганды

Окончание военных действий — сквозной месседж у всех опрошенных, но вот ожидания от окончания войны у участников исследования разные. На вопрос, что именно они связывают с завершением войны, респонденты отвечают: возвращение мужчин с фронта, моральное оздоровление обстановки в России, исчезновение страха перед призывом на войну, налаживание разорванных экономических связей, отмену санкций. Отдельно участники исследования отмечали, что их утомила пропаганда.

«Я считаю, что если будет остановлено СВО, то будет смена направления пропаганды, не будет такое общество шизофреничным», — говорит участник фокус-группы.



«Чтобы госпропаганду поменяли. Не надо обсуждать Францию, США обсасывать — пусть живут как хотят. Надо о себе думать. Давайте собой заниматься, хорош Соловьеву обсуждать гей-парад в Риме. Пусть рассказывает про Суздаль, про Читу. А вот как начался в 2014 году Донецк — нельзя же только этим жить. Чтобы развитие было. Дальше жить. Просто пусть говорят не про Донецк, а про Читу, и от тех людей уже отстанут», — заявляет участник исследования.

Спустя два года активных боевых действий люди все еще недоумевают по поводу целей этой войны. Некоторые представители старшего поколения задавались вопросом, какая будет новая «задача СВО», ведь сначала была заявлена демилитаризация, потом отняли регионы, теперь отодвигают границы.

«Два года идет это все, мы до конца не знаем, за что, к чему мы идем, — говорит участница одной из фокус-групп “старше 35 лет”. — Давайте честно, если он скажет: “Так, ребята, вот у нас есть цель, вот у нас раньше, помните, пятилетки всегда, всю жизнь были в Советском Союзе: за пятилетку мы делаем это, на следующую пятилетку — это”. Мы не понимаем, для чего, что у нас дальше, за что мы воюем, что мы, к чему мы стремимся. Или за сколько мы должны это [закончить]: за пять лет, за 10, за 20, за 50? Мы не знаем ни сроков, ни планов — ничего».

Главными бенефициарами войны участники исследования назвали не только руководство страны и военнослужащих, которые получают «военную» зарплату, но и IT-специалистов — как оставшихся в стране, так и уехавших.

Невзирая на рекордный рост военных расходов, участники фокус-групп довольно спокойно относятся к ним — их напрягает только перетягивание средств из гражданских сфер и бесполезно потраченные миллиарды: если сейчас в заводы вливается много денег, то, когда война закончится, они могут просто не справиться с перестройкой на мирные рельсы и закрыться, как в 1990-е.

Среди аргументов за увеличение трат на войну опрошенные называли: приближение победы в войне, производство нового вооружения, которое можно будет продать заинтересованным странам, переход военных технологий в мирную жизнь в будущем (в частности, беспилотников). Некоторые респонденты считают, что вложения в войну могут обернуться прибылью — за счет приобретения новых территорий.

Высказываясь против увеличения военных расходов, опрошенные говорили о растущей инфляции, ущербе для финансирования гражданских сфер, невозможности узнать, на что именно государство тратит деньги, коррупции. Некоторые респонденты беспокоятся, что страна сейчас повторяет судьбу Российской империи, которую «военные траты и доконали». Главное, что возмущает людей, — войну Путин ведет за «их деньги».

«Сколько стоит СВО, никто не знает. Одна ракета Калибр стоит миллиард. А сколько ракет запузырил? За два года потрачены такие деньги, что каждому ребенку до 18 лет можно купить по двухкомнатной квартире, — говорит участник фокус группы. — То есть, что выгоднее: Луганск или по квартире? Я думаю, что большая часть людей скажет квартиры. Если уж так они были обеспокоены населением русским, могли бы перевезти их в Псков, Псковскую область, она уже обезлюжена, там все умерли от алкоголя. Туда бы переселили, там бы и жили русские, раз так хотят воссоединиться. Поэтому эта война за наши деньги».

Всех респондентов объединяет усталость от войны, которая не только влияет на их настоящее, но и мешает построить планы на будущее. Непонимание того, почему боевые действия продолжаются и к чему они должны в конечном счете привести, раздражает людей и вызывает разочарование во власти, даже если они ей когда-то доверяли.