«Мы были влюблены, но мы хотели спать»

До Второй мировой войны среди партнеров было абсолютно нормальным спать на отдельных кроватях. Что по поводу раздельного сна говорят современные семейные психологи и специалисты по сну? Как сон в разных спальнях влияет на близость между партнерами, их сексуальную жизнь и психологическое состояние? «Холод» пересказывает материал The Washington Post.

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42-летний психолог Линдси Гарднер и ее муж Джеймс, 42-летний методист в колледже, женаты уже 19 лет.

В 2018 году Джеймс простудился и несколько ночей спал в гостиной. С тех пор они спят раздельно, потому что так чувствуют себя более отдохнувшими. Линдси больше не мешает, то что муж ворочается в постели, а Джеймсу — скроллинг жены в телефоне. Спокойный сон значительно улучшил настроения обоих.

«Мы проводим много времени вместе, поэтому нам не так уж это важно, когда мы спим», — говорит Линдси.

С ее логикой соглашается все больше людей. В 2021 году только около двух третей американцев указали, что хотят делить свою кровать или спальню с партнером (всего в том опросе приняло участие более 12 тысяч человек, часть из них состояли в браке, часть — были одинокими).

Раздельный сон становится популярнее

«Популярность сна в разных спальнях стремительно растет», — говорит Сьюзен Альберс, психолог из клиники, которая занимается семейной терапией. По ее опыту, чаще всего за раздельный сон выступают женщины.

О том, что совместный сон больше беспокоит женщин, говорят и результаты исследования Ребекки Спенсер, профессора психологии Массачусетского университета в Амхерсте. Спать женщинам мешает громкий храп и апноэ (остановка дыхания), которые чаще встречаются у мужчин. Женщины чаще страдают от бессонницы и просыпаются, если просыпается их партнер (мужчины же, в отличие от женщин, в такой ситуации чаще всего продолжают спать).

Психологи считают, что раздельный сон может по-разному сказаться на отношениях — все зависит от причины, по которой партнеры решились на такой шаг. Многие пары начинают спать раздельно непреднамеренно: например, из-за болезни, рождения ребенка, напряженного рабочего графика или храпа. А затем понимают, что им очень нравится такой формат.

Семейный психолог из Чикаго Джон Хьюз говорит, что отдельные спальни сами по себе не говорят о том, что в отношениях возникли проблемы. Но если отношения уже переживают кризис, переезд в разные комнаты может его усугубить.

Исследование 2016 года показало, что совместный сон «имеет тенденцию укреплять романтические отношения». Однако соавтор исследования, глава научного комитета Немецкого общества сна Кнегиня Рихтер обращает внимания, что этот эффект может быть перечеркнут минусами совместного сна. Он может негативно влиять на качество самого сна, физическое и психологическое здоровья.

Супруги не всегда спали в одной постели

Отношение к совместному сну менялось на протяжении истории человечества. «С начала викторианской эпохи и до Второй мировой войны супружеские пары спали в отдельных кроватях», — говорит Хилари Хиндс, автор книги «Культурная история двух односпальных кроватей».

После войны ситуация начала меняться. Хиндс объясняет это тем, что изменилась идеология. «Жена создает дом как место комфорта и безопасности для мужа», — говорит Хиндс. При этом в массовой культуре (в фильмах и телешоу того времени) все еще показывали две односпальные кровати, которые использовали супружеские пары.

Семейный психолог Джон Хьюз говорит, что отношение к раздельному сну меняется в зависимости от возраста: «Старшее поколение очень часто считает, что что-то не так, если партнеры спят не вместе». При этом люди моложе более открыты к изменениям и готовы обсуждать все аспекты отношений, в том числе раздельный сон.

Каждая пара выбирает то, что удобнее именно им

Вскоре после свадьбы в 2017 году 38-летней сценаристке Тэрин Хиллин и ее мужу, 33-летнему стримеру Максу Гэмбл пришлось переехать к ее матери. Хиллин диагностировали редкую форму онкологического заболевания, и паре нужно было экономить, чтобы дохода хватало на лечение.

Из-за побочных эффектов от химиотерапии Хиллин стало трудно спать по ночам, и она переехала в свою детскую спальню. Когда в 2020 году курс терапии Хиллин закончился ремиссией, они с Тэрином решили купить собственное жилье с двумя отдельными спальнями. «Секс — очень важная часть нашего брака. У нас всегда была невероятная химия, и раздельный сон никак на это не повлиял. Это никогда не было связано с тем, чтобы лечь вместе в постель», — говорит Хиллин.

«Очень многие люди слишком бинарны в этом вопросе и не осознают, что существует множество вариантов между совместным сном и сном порознь», — говорит семейный терапевт, сексолог Шерил Фрейзер. Некоторым клиентам Фрейзер рекомендует сон в одной постели по выходным и разные кровати в течение рабочей недели.

Для других пар раздельный сон может быть временным этапом. Так, женатые уже почти 20 лет 54-летняя Тоня Фармер и 57-летний Кейси Питтс два года назад начали спать отдельно из-за громкого храпа Питтса. Решение не повлияло на их сексуальную жизнь, однако после полугода отдельных ночевок Фармер и Питтс поняли, что им не хватает близости. Питтс похудел, из-за чего его храп стал тише. Пара решила вновь спать в одной кровати.

Некоторые пары, в отличие от Фармер и Питтса, спят отдельно с самого начала их отношений. 58-летняя Дженнифер Адамс и 56-летний Фрейзер Маккей, женатые уже 17 лет, никогда не спали в одной кровати.

«Я почти не спала из-за храпа», — говорит Адамс, вспоминая попытки совместного сна в начале отношений. Она рассказывает, что была в отчаянии, потому что была уверена, что быть вместе — значит, съехаться и спать в одной постели.

«Мы были влюблены, но мы хотели спать», — вспоминает она. Решением для них стали отдельные спальни. «Мы вместе уже 20 лет. Думаю, это работает», — говорит Адамс. О своем опыте она написала книгу «Развод на ночь: как спать отдельно, а не разваливаться на части».