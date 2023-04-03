Вечером 2 апреля в петербургском кафе произошел взрыв. Там проходила «творческая встреча» пророссийского военного блогера Владлена Татарского и его поклонников. В результате взрыва Татарский погиб, еще более 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Очевидцы произошедшего рассказали, что незадолго до взрыва одна из посетительниц кафе подарила военному блогеру статуэтку, которая, вероятно, и сдетонировала. Вскоре девушку опознали — это 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. Уже утром 3 апреля Следственный комитет заявил о ее задержании. «Холод» рассказывает главное о произошедшем.

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Владлен Татарский был в рядах пророссийских ополченцев с 2014-го. Блогерством он занялся лишь несколько лет назад

Его настоящее имя — Максим Фомин. Он родился в Украинской ССР в городе Макеевка Донецкой области. На момент гибели ему было 40 лет. По словам Татарского, его отец был «русским патриотом» и воспитывал его в «патриотическом духе».

С 1999 года Татарский работал в шахте, а затем занялся бизнесом по продаже мебели. Но бизнес не задался. Тогда Татарский решил ограбить банк — за это в 2012 году, когда ему было 30 лет, он оказался в колонии в Горловке.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Татарский сбежал из колонии и вступил в ряды пророссийских ополченцев в Горловке. Вскоре, по словам Татарского, его помиловал Александр Захарченко, который на тот момент был главой самопровозглашенной ДНР. Когда точно это произошло, неизвестно.

В середине 2010-х Татарский служил в армии ополченцев. Из-за судимости в силовые органы самопровозглашенной ДНР, где находится Горловка, Татарского не брали. Тогда он в 2017 году устроился в разведку «народной милиции ЛНР». Самого Татарского его криминальное прошлое не смущало: «На самом деле в армии много и уголовников, и милиционеров. <...> Моя биография ничем не хуже, чем у других».

В 2019 году Татарский уволился с военной службы и переехал в Москву. В России он стал активно вести блог во «ВКонтакте» и телеграм-канал, в которых освещал события в Донбассе. Тогда же и появился псевдоним Владлен Татарский: Фомин назвал свои блоги в честь главного героя романа Виктора Пелевина «Generation П» Вавилена Татарского.

Еще Татарский написал три книги: «Бег» (о его побеге из колонии), «Война» (о Донбассе 2015–2017 годов) и сборник рассказов «Медитация» (о службе в ЛНР и «военной психологии»). В последней, по собственным оценкам, он «раскрылся как писатель».

В начале февраля 2022 года Татарский вернулся в Донбасс — в батальон, где служил ранее. Тогда он перестал быть просто блогером и окончательно превратился в «военкора». Татарский начал рассказывать в соцсетях о происходящем на фронте. Сейчас в его телеграм-канале более 570 тысяч подписчиков, а на странице во «ВКонтакте» — более 20 тысяч. В последнее время количество его подписчиков значительно выросло: с лета 2021-го по лето 2022-го Татарский набрал более 300 тысяч подписчиков в телеграме.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры об аннексии украинских территорий. В честь этого в Кремле прошла специальная церемония, на ней присутствовал и Татарский. Он записал видео, на которое многие обратили внимание. В ролике Татарский, улыбаясь, произнес: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим».

Но это не единственное высказывание, из-за которого Татарский стал широко известен. Например, он заявлял, что «Украина как государство в нынешнем виде должна быть уничтожена», и предлагал «излечить украинцев от русофобии... как однажды наши прадеды исцелили отличную страну Германию от бесноватого фюрера и его идей, которыми они были заражены».

Татарского пригласили как «эксперта» в дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Его участники встречались в ресторане Пригожина

Ресторан, где произошел взрыв, СМИ связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По данным «Фонтанки», с начала нулевых и до 2016 года на месте кафе работал ресторан «Русский китч». Он, как пишет издание, был частью кулинарно-гастрономической империи Пригожина. В 2016 году «Русский китч» закрылся, а вместо него открыли спортбар Street Food Bar №1 с крафтовым пивом и бургерами.

В декабре 2020-го Евгений Пригожин объявил о передаче ресторана другому владельцу, хотя ранее его компания отрицала связь со спортбаром. «Бумага» писала об обновленной концепции заведения: «Теперь это пространство с корнерами, которые работают в разных гастрономических стилях и направлениях». Уже тогда в пространстве планировали проводить мастер-классы, интеллектуальные игры и другие мероприятия, но про их идеологическую составляющую ничего не говорилось.

Как стало известно из телеграм-канала «Пресс-служба Пригожина», он «передал кафе патриотическому движению “Кибер Фронт Z”» и они «проводили там различные семинары». «Фонтанка» писала, что офлайн-мероприятия «Кибер Фронт» начал проводить с конца апреля 2022 года. На встречи приглашали провластных «экспертов»: например, там был замечен депутат Виталий Милонов, «патриотический блогер» Трофим Татаренков, а также политтехнолог Максим Шугалей, который работал на Пригожина в Африке и попал там в плен.

Летом 2022 года корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова писала, что меню заведения включало такие позиции, как хотдог «Тополь-М», гамбургер «Зависть Байдена», чизбургер «Враг НАТО», картошка фри «Катюша» и шаверма двух видов под названиями «АК-12» и «АК-15». А на стене висели флаги «Z» с подписью «Своих не бросаем».

Вход на мероприятия «Кибер Фронта», согласно описанию, был свободным для всех желающих. В их группе во «ВКонтакте» написано, что движение «Кибер Фронт Z» находится «на острие информационной войны».

«Там собиралась неравнодушная публика. Те, кто сочувствует Российской Федерации. В общем, патриоты собирались. На встрече обсуждалась СВО», — рассказал «Бумаге» один из участников встречи с Владленом Татарским после взрыва. Очевидец был в баре на мероприятии не в первый раз.

Встреча 2 апреля со «знаменитым блогером и военным корреспондентом» Владленом Татарским была анонсирована в группе движения. «Он расскажет, каково вести репортажи из горячих точек, находясь под градом пуль, а также разъяснит, что такое быть военкором», — написано в афише. «Фонтанка» пишет, что на мероприятие с Татарским пришла разновозрастная публика: от 18 до 60 лет. Среди участников были и бывший военный, и преподаватели, и чиновник из петербургской администрации.

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix

Во взрыве подозревают девушку, которая принесла на встречу с Татарским статуэтку. Ее муж заявляет, что «ее подставили»

Участники встречи с Владленом Татарским сообщили, что взрыв произошел вскоре после того, как «военкору» вручили статуэтку. Сперва провластный телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что подозреваемая в причастности к взрыву петербургского кафе — жительница Ивано-Франковска Мария Ярун, которая, предположительно, в результате взрыва получила серьезные ранения и была доставлена в больницу. Но от этой версии очень быстро отказались, а новой подозреваемой стала петербурженка Дарья Трепова.

В ночь со 2 на 3 апреля СМИ со ссылкой на «Интерфакс» сообщили о задержании Треповой — вскоре эта информация была опровергнута. Оказалось, в городе Пушкине, где живут родные подозреваемой, провели обыск. После него следователи опросили мать (а по некоторой информации — и сестру) Треповой.

Утром 3 апреля МВД России объявило Дарью Трепову в розыск, вскоре Следственный комитет выпустил пресс-релиз о ее задержании. По данным «Фонтанки», подозреваемую задержали в съемной квартире в Выборгском районе.

Со ссылкой на подруг Треповой «Агентство» пишет, что Дарья окончила художественную школу в городе Пушкине, после чего поступила в СПбГУ. По словам ее подруги, Трепова недоучилась и ушла в академический отпуск, но хотела обязательно получить высшее образование. Долгое время Трепова работала продавщицей в магазине винтажной одежды, но около месяца назад уволилась и уехала в Москву. За несколько дней до встречи с Татарским Дарья Трепова приехала в Петербург и, согласно прокремлевскому телеграм-каналу Shot, арендовала квартиру в нескольких минутах ходьбы от кафе, где позже произошел взрыв.

«У нее были антивоенные взгляды, она на митинги выходила, ее задерживали несколько раз», — рассказывала журналистам одна из подруг Треповой. О том же говорила и другая ее подруга, которая ее знает со школы. SOTA пишет, что петербургские активисты знают Трепову как «Дашу Тыковку» — по ее никнейму в твиттере. Аккаунты Треповой и в твиттере, и в других соцсетях 3 апреля уже удалены.

Известно, что 24 февраля 2022 года Дарья Трепова выходила на митинг против вторжения России в Украину. По данным «ОВД-Инфо», ее задержали, а позже дали 10 суток административного ареста. «Ротонда» пишет, что Трепова есть в списках сторонников ФБК: она переводила туда деньги. Трепову также задерживали за участие в митингах в поддержку Алексея Навального в 2021 году.

Дарья Трепова замужем за Дмитрием Рыловым. Его также задерживали на антивоенной акции 24 февраля в Петербурге. Рылов — член Либертарианской партии. Ее сторонники уже заявили, что Дарья Трепова не имеет отношения к партии. Сам теракт партия осудила.

Утром 3 апреля муж Треповой сказал, что Дарью подставили. «Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле, — сказал Рылов. — Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы».

МВД России опубликовало видео с задержанной Дарьей Треповой, на котором человек за кадром ее спрашивает: «Ты понимаешь, за что задержана?» Трепова отвечает, что понимает: «За пребывание на месте убийства Владлена Татарского. <...> Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась». Когда у Треповой спросили, кто передал ей статуэтку, она сказала, что расскажет об этом позже.