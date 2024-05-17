Z-блогеры поддержали сбежавшую из России чеченку

19-летняя чеченка Лия Заурбекова сбежала от своих родственников и покинула Россию с помощью правозащитников. Побег Заурбековой объединил правозащитников и Z-блогеров, которые выступили против «чеченских традиций» и за консолидацию «патриотов» и оппозиции. Некоторые из них, однако, вскоре перешли к откровенно ксенофобским оскорблениям — например, говорили о «диких и недоразвитых народах». Холод рассказывает, как это случилось.

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По словам правозащитников проекта «Марем», Лия Заурбекова сбежала из дома, где ежедневно подвергалась физическому и психологическому давлению, 13 мая. После побега она рассказала, что устала от тотального контроля со стороны родственников и опасалась за свою жизнь. 16 мая Заурбекова увидела на улице в Москве своего отца и вызвала полицию (зачем именно и что она сказала полицейским — неизвестно). Возле отдела МВД по району Нагатино-Садовники, куда привезли девушку, ее уже ждали по меньшей мере 10 чеченских мужчин. Они пытались попасть в отделение и требовали, чтобы силовики отдали им девушку.

Сбежать Заурбековой неожиданно помогли именно столичные силовики. Как рассказала руководительница правозащитного проекта «Марем» Светлана Анохина, полицейские отвлекали родственников девушки, чтобы она смогла выйти из отделения и уехать в аэропорт. Сейчас Заурбекова находится за пределами России, но правозащитники не сообщают, где именно, потому что она все еще опасается, что семья ее найдет.

Погоня за хайпом

В ночь на 17 мая депутат Госдумы и советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов заявил, что дело Заурбековой находится под его личным контролем.

«Мы тесно взаимодействуем и с правоохранительными органами Москвы, и с родственниками девушки — среди них нет никакого недопонимания», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Делимханова, Заурбекову «ввели в заблуждение». Виновных он пообещал наказать «по всей строгости закона». При этом он обвинил журналистов, освещающих побег Заурбековой, «в погоне за хайпом» и стремлении «заработать больше денег на рекламе».

«Призываю недобросовестных журналистов не использовать данную историю в своих корыстных и грязных целях, проявить хотя бы немного профессионализма. Данная ситуация будет разрешена в ближайшее время», — заверил он.

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«Расовая чистота» и «средневековая дичь»

Спасением Заурбековой от выдачи родственникам и возможного «убийства чести» занимались правозащитники из организации «Марем», которая помогает жертвам домашнего насилия. Именно они первыми сообщили о случившемся и призвали придать этот случай максимальной огласке. По словам руководительницы проекта Светланы Анохиной, общественный резонанс и присутствие адвокатов заставили полицейских помочь девушке, а не выдать ее родственникам, как это бывало в других случаях.

Вскоре правозащитники неожиданно получили поддержку со стороны Z-блогеров.

Основатель признанного в России экстремистским «Мужского государства» Владислав Поздняков, известный своими женоненавистническими взглядами и поддержкой войны в Украине, назвал родственников чеченки «нациками» и обвинил силовиков в бездействии.

«Почему менты стоят и сопли жуют? У нас разве собрание больше трех человек не считается незаконным пикетом? Почему пещерные нацики и ваххабиты до сих пор не лежат мордой в асфальт?» — написал он в своем телеграм-канале, на который подписаны более полумиллиона человек.

Ссылаясь на некую коллегу Заурбековой, он заявил, что поводом для ее преследования семьей стали ее отношения с «нечеченцем». Он призвал отписываться от всех каналов, которые не освещают этот случай и своим «молчанием способствуют пропаже и убийству еще одной девочки». Поздняков также вспомнил о другой сбежавшей из Чечни девушке — Седе Сулеймановой.

«Седа Сулейманова была также похищена за то, что влюбилась в русского парня. С момента ее исчезновения о Седе больше нет никаких вестей (Сулейманову похитили 23 августа 2023 года, информации о ней нет с 4 сентября, когда уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев выложил видео с ней. — Прим. “Холода”). Для тех, кто не знал: “денацификаторы” из Чечни строго настрого соблюдают расовую чистоту и запрещают своим женщинам отношения с представителями других наций. Особенно это касается русских. Чеченка с русским — это считается у них высоченным позором и может караться так называемым убийством чести», — написал Поздняков.

Лию Заурбекову часто сравнивают с другой чеченской девушкой Седой Сулеймановой, которая также сбежала от насилия в семье осенью 2022 года.

В августе 2023 года Сулейманову задержали в Петербурге, где она жила со своим молодым человеком, как подозреваемую в краже. Заявление на девушку написала ее мать. После этого чеченские силовики увезли Сулейманову в Грозный, где передали родственникам. Правозащитники тогда говорили, что ей может грозить «убийство чести».

В апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о ее исчезновении.

Экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне российский предприниматель Олег Царев увидел «консенсус» в реакции на произошедшее «патриотических и сильно не патриотических каналов». По его словам, и те, и другие «вступились за девочку».

«Это внушает осторожный оптимизм. Должна быть точка сборки. Так долго общество разъединяли, что радует, что есть что-то, что всех объединяет. Пусть это будет защита слабых, защита цивилизации, прав и свободы человека», — написал он.

Поддерживающий Россию украинский видеоблогер Юрий Подоляка, на телеграм-канал которого подписаны почти три миллиона человек, назвал случившиеся «средневековой дичью».

«В центре Москвы кто-то хочет похитить человека, а полиция “умывает руки”. Хотелось бы уточнить у руководства МВД, а Конституция и законы РФ у нас для чего существуют?» — написал он.

Еще один популярный Z-блогер с аудиторией более 200 тысяч человек, пишущий под псевдонимом Alex Parker, заявил, что окружившие отдел полиции чеченцы были вооружены.

«Как обычно Пыпа вооружил все дикие и недоразвитые народы кроме добрых русских людей и без оружия вынуждены ходить на гражданке даже полковники ГРУ, которых уничтожали невиноуные точики в Крокусе», — пишет он (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Опасался за судьбу Заурбековой и Z-блогер Роман Сапоньков: «Если ее смогут забрать из отделения полиции и увезти, то это позор правоохранительной системе в угоду пещерного примитивизма», — писал он.