Из-за исчезновения чеченки Сулеймановой возбудили уголовное дело

В связи с исчезновением чеченки Седы Сулеймановой Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает Кризисная группа CK SOS, ссылаясь на заявителей. Ранее правозащитники писали, что девушке может грозить «убийство чести».

Дело возбудили по факту «безвестного исчезновения» Сулеймановой. «Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль», — говорится в ответе СК. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее проверку проводила прокуратура. Тогда силовики пришли к выводу, что Сулейманова «добровольно» вернулась в Чечню к своей семье.

Седа Сулейманова сбежала из Чечни в 2023 году. В конце августа в квартиру девушки, где она жила со своим парнем Станиславом Кудрявцевым, пришли полицейские, а также два чеченца в штатском. Молодых людей увезли отдел полиции, где сообщили, что Сулейманову подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей.

После этого девушку увезли в Грозный и передали родственникам. Тогда же омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Сулеймановой и заявил, что «ей ничего не угрожает, она находится в безопасности». С тех пор о ней не было никакой информации.

В феврале этого года Кризисная группа СК SOS, ссылаясь на два неназванных источника в Чечне, сообщила, что Сулейманову могли убить ее родственники. В октябре 2022 года Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить «убийство чести». По словам самой девушки, родственников из Грозного не устраивала ее «недостаточная религиозность».

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