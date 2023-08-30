Власти Чечни показали фотографию Седы Сулеймановой, которую силовики увезли в Грозный, где ей грозило «убийство чести»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал фотографию с Седой Сулеймановой, которая сбежала из дома, так как там ей грозило «убийство чести» из-за «недостаточной религиозности».

«Встретился с Седой Сулеймановой. В ходе беседы убедился, что ей ничего не угрожает, она находится в безопасности. Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — написал Солтаев в своем телграм-канале.

Кризисная группа СК SOS обратила внимание, что на фото на шее Сулеймановой «виден след непонятного происхождения». «Партнер Седы Станислав очень переживает из-за опубликованного фото и отметил, что Седа выглядит подавленной», — говорится в сообщении СК SOS.

Седа Сулейманова сбежала из Чечни и доехала до Санкт-Петербурга. 23 августа ее задержали полицейские, заявив, что она является подозреваемой по уголовному делу о краже. После этого Сулейманову передали чеченским силовикам, которые вывезли ее обратно в Грозный. Там, как сообщалось ранее, девушку заставили подписать отказ от адвокатских услуг, а затем передали ее родственникам.

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