Власти начали предлагать миллион рублей за участие в войне

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил единоразовую выплату в миллион рублей для тех, кто подпишет контракт с Минобороны и поедет воевать в Украину. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Шалабаева, деньги выделят из регионального и городского бюджетов, а также из бюджета Минобороны.

Выплаты за участие в войне повысили еще несколько глав регионов. Например, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что добровольцам будут единоразово выплачивать 700 тысяч рублей. Те, кто вступят в «именной батальон», получат еще по 300 тысяч. Также размер выплат удвоил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: с начала апреля желающие воевать жители области также могут получить миллион рублей.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия планирует нанимать больше контрактников, чтобы избежать новой волны мобилизации. Агентство писало, что мобилизация осенью 2022 года подорвала доверие россиян к власти и спровоцировало массовую эмиграцию.

Bloomberg отмечал, что российские власти стимулируют подписание контрактов с Минобороны именно с помощью выплат. Исследовательская группа Re:Russia, на данные которой ссылалось агентство, подсчитала, что с начала этого года региональные выплаты контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 тысяч рублей — это дополнение к федеральным выплатам, которые составляют 195 тысяч.

В марте 2024 года «Верстка» утверждала, что российские власти планируют повторно мобилизовать около 300 тысяч человек.

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