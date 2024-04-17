Кладбище домашних животных

Около 20 лет власти не могут закрыть «черную передержку» в Ленинградской области. Хозяева дома в поселке Токсово убили и покалечили десятки, если не сотни домашних животных, которых хозяева оставляли у них на время. Трупы питомцев регулярно находили в ближайших канавах. Схема простая: владельцы передержки находят клиентов в интернете, принимают животных и деньги, а после — свозят их в область, где они живут в отвратительных условиях. Причем возвращать животных по первому требованию владельцы «черной передержки» не спешат, регулярно придумывая оправдания и отмазки. Власти области в курсе ситуации, но ничего не делают, невзирая на многочисленные жалобы пострадавших и местных жителей. Скотское отношение к животным — в материале «Холода».

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В январе 2024 года Виктория Пинегина отдала своих шпица и чихуахуа на передержку к Елене Виноградовой в поселке Токсово. Перед отпуском она нашла в интернете объявление о зоогостинице с хорошими отзывами и привезла своих животных на передержку. Договор она заключать не стала — поверила на слово.

Первые дни Пинегина регулярно получала фотографии питомцев, но потом фото перестали присылать. Вернувшись из отпуска, она получила труп своего шпица в пластиковом пакете — он умер от пневмонии, которую, скорее всего, подхватил от других собак в зоогостинице. Чихуахуа выжил.

Похожая история случилась и с другим клиентом передержки в Токсово. Девушка искала, куда бы пристроить двух сфинксов на время отпуска. Нашла на «Авито» передержку, у которой были хорошие оценки и отзывы, и привезла своих котов. Сперва все было нормально: фотографии присылали регулярно, а сами животные выглядели хорошо. Однако, когда она вернулась из отпуска, представители передержки отказались возвращать кошек. Хозяйка кошек хотела подъехать в Токсово, но ей сказали, что дома никого нет.

«Не переживайте, заберете кошечек. Единственное, что они сейчас худенькие немного. Очень долго привыкали. Плохо кушали, докладывали мокрого корма, но от него был понос. Добавлять перестали. Сейчас кушают хорошо, все отлично», — отвечал на претензии семьи представитель передержки Владимир.

Хозяева кошек все равно отправились в Токсово и встретили там других людей, которые также пытались вернуть своих животных — кое-кто даже вернул свою собаку. Владелице сфинксов тоже вернули питомцев живыми — правда, для этого пришлось пригрозить вызовом полиции.

Животные оказались в очень плохом состоянии: обезвоженными, истощенными, их кожа были в укусах, язвах и царапинах. Ветеринарные врачи сказали, что угрозы жизни сфинксов нет, но их нужно нормально кормить и лечить. В клинике владельцам сфинксов также рассказали, что после передержки у семьи Виноградовых к ним регулярно везут животных на лечение, но часто их уже невозможно спасти. Сейчас, как рассказала «Холоду» знакомая хозяйки котов, после курса лечения со сфинксами все в порядке, только у кота Люцифера остались заметные шрамы на лапах.

Сфинксы Хоша и Люцифер сейчас. Фото: хозяйка котов

Летом 2023 года петербуржец Дмитрий Велинский перед отпуском отдал своего кота Зюзю на передержку в Токсово к семье Виноградовых. Он рассказывал, что увидел хорошие отзывы на передержку в интернете. По указанному номеру ему быстро ответили, они договорились о цене, и Велинский привез кота в загородный дом. За месяц Велинскому прислали всего несколько фотографий Зюзи. Когда он вернулся из отпуска и попросил, чтобы ему отдали кота, его долго не хотели пускать на участок.

Кота Велинскому выдали только через несколько часов. Он выглядел больным и истощенным, а врачи нашли у него блох, глистов и анемию. Велинский рассказал «Холоду», что проблемы со здоровьем у Зюзи продолжаются до сих пор: у кота слезится один глаз и появились проблемы с туалетом.

Петербуржец Сергей Тигров также отдал свою кошку Алису на передержку к Елене Виноградовой. Он рассказал, что поверил хорошим отзывам и заплатил за содержание животного пять тысяч рублей. После возвращения Тигрова в Петербург Виноградова перестала выходить на связь. Тогда хозяин кошки сам приехал в Токсово — там ему сказали, что Алиса убежала, и больше с ним никто не стал разговаривать. Ни кошку, ни денег, ни переноску с кормом Тигрову не вернули.

Живодеры со стажем

О «черной передержке» в Токсово зоозащитники знают более восьми лет, но семья Виноградовых продолжает находить клиентов. В июне 2015 года Елена Виноградова прорекламировала свою зоогостиницу на форуме помощи бездомным животным. В ответ пользователи обвинили ее в мошенничестве, обмане и в том, что собаки с ее участка пропадают.

«Собак бьют, не кормят, не возвращают деньги (нас надрали на 4000), собак теряют, там парвовирус», — писали про передержку Виноградовой пользователи форума еще в 2016 году.

В 2017 году Виноградовых обвиняли в том, что они не отдают владельцам собаку и нападают на ее хозяев. Речь идет о Юлиане Плескевич, которая пыталась вернуть свою собаку, — тогда Виноградова утверждала, что этой собаки у них нет. Свидетели конфликта говорят, что между Плескевич и Виноградовой произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Они также говорят, что владелица передержки была пьяна и ударила хозяйку собаки по лицу, а когда другие свидетели начали снимать это на камеру, она с мужем натравила своих собак на Плескевич и ее друзей и била по их машинам кулаками.

«До сей поры с 2012 года все сходит с рук! Про нее посты где только ни писали, в какие только чс ни заносили, в 2014 году уже собирали информацию для репортажа, а она живет и на деньги несчастных собак дом строит! И стоит он в центре Токсово, как могильник для всех умирающих в нем животных!» — писали зоозащитники в 2020 году.

В начале 2022 года активисты забрали у семьи Виноградовых собаку Лилу — у нее был сломан позвоночник и отваливался хвост, а в феврале 2024 года волонтер Алла Басар забрала у Виноградовых трех собак, которые жили там больше пяти лет. Басар рассказала «Холоду», что изначально они хотели взять четырех собак, но одна скончалась незадолго до того, как их передали волонтерам.

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Владельцы передержки в Токсово находят клиентов, создавая новые аккаунты с предложениями своих услуг, и, как утверждают зооактивисты, пишут липовые комментарии о том, как в передержке все хорошо. Схема успешно работает долгие годы — владельцы животных просто не проводят дополнительную проверку передержки и попадают к Виноградовым.

Полицейский игнор

Потерпевшие владельцы домашних животных и зоозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с просьбой проверить условия содержания питомцев, а в случае жестких нарушений — возбудить уголовное дело. Однако полиция, как правило, отказывает в возбуждении уголовного дела против Виноградовых из-за отсутствия «весомых обвинений».

«Заявления пишутся, но полиция не пускает их в дело. Скорее всего, им неохота связываться с этим. Даже главный ветеринар обвинил самих людей, которые сдают животных на передержку Виноградовым. [У Виноградовых] очень много прецедентов с животными, есть целая коалиция людей, которая выступает против них. Есть случай, когда мужчине так и не отдали кота, сказав, что он сбежал. Нас пустили за ворота и отдали собак, потому что они были в более-менее нормальном состоянии и могли ходить», — рассказала волонтер Алла Басар.

Ее слова подтверждает Дмитрий Велинский, бывший клиент «черной передержки». Он рассказал, что обращался в полицию и писал заявления о жестоком обращении с животными, хулиганстве и порче личного имущества. Но ему отказали в возбуждении уголовного дела против Виноградовых.

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«Нет договора, и наши отношения признаны гражданскими. Заявление в прокуратуру на бездействие полиции спустили в это же отделение. Пришла отписка, мол, обработано заявление, где тут бездействие? Налоговая вообще не отреагировала, хотя Виноградова ведет незаконную деятельность и берет за это деньги. Ветеринарный контроль и рад был бы помочь, но без санкции полиции они не могут зайти на участок Виноградовой, потому что это частная собственность», — рассказал Велинский.

Когда он приехал на участок к Виноградовым с журналистами, на съемочную группу спустили стаю собак и пытались запугать их электрошокером. Виноградовы и раньше угрожали насилием в адрес бывших клиентов, волонтеров и журналистов. В марте 2024 года зоозащитники приехали в Токсово, чтобы забрать одну из собак, но вместо дворняжки по кличке Элли они получили потасовку. Виноградова вышла из дома и начала бить по их машине топором, а одному из волонтеров порезала руку.

Сама Елена Виноградова написала пост во «ВКонтакте», в котором пожаловалась на угрозы. Она заявила, что негатив про нее рассказывают конкуренты и завистники. По утверждению Виноградовой, ее передержка работает 20 лет, ее собаки привиты, и у нее «тысячи довольных животных и хозяев». Ни Елена Виноградова, ни ее коллеги по зоогостинице не ответили на вопросы «Холода». Пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти на запрос и звонки «Холода» не ответила.