Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных районов

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей, чьи дома оказались в подтопленных районах, покинуть их. Тем, кто откажется, он пригрозил принудительной эвакуацией.

«По последним данным, уровень воды в Урале — 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — заявил Салмин.

По его словам, сейчас в городе подтоплены районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также садовые товарищества, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес и СНТ у реки Сакмара.

«Не питайте иллюзий паводок очень острый, вода, которая поступает к нам из Орска будет идти еще несколько дней», — добавил мэр Оренбурга.

Накануне ​​в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию местных жителей. В старой части города Орск, по словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, сложилась сложная ситуация. Он отметил, что в ближайшие дни люди не смогут вернуть в свои дома.

По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли три человека. «Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы. В прокуратуре заявили, что это произошло из-за несвоевременно принятых мер по поддержанию ее технического состояния.

Читать еще Как я избежал призыва одним днем У негодного к службе призывника отобрали паспорт и силой отправили на сборный пункт. Спасли актерское мастерство и настойчивость

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.