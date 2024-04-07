Жители Орска испытывают дефицит питьевой воды 

В магазинах Орска после прорыва плотины резко вырос спрос на питьевую воду. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

«Наличие питьевой воды в магазинах Орска отрабатываем совместно с крупными продовольственными сетями. Из-за паводка и снижения качества водопроводной воды резко увеличился спрос на бутилированную», — написал он в своем телеграм-канале.

Один из местных жителей, рассказал каналу «Осторожно, новости», что поступающую в магазины воду люди «тут же разбирают». При этом цены на воду, по его словам, выросли в два-три раза. Кроме того, он отметил, что вырос спрос на любые другие напитки, например, соки и молоко.

Другой местный житель сообщил каналу, что в регионе также наблюдается дефицит продуктов. «Уже несколько магазинов подряд объехал. Мне вот что нужно было — это воду, хлеб, масло. И ни воды, ни хлеба, ни масла нигде нет. Вот я езжу и ищу»,— рассказал Владислав.

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Прокуратура начала проверку обоснованности цен на продукты первой необходимости в Орске после того, как об их росте написали СМИ.

Ранее сегодня пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что торговые сети бесплатно предоставляют жителям Орска часть бутилированной воды.

Глава города Василий Козупица писал, что за последние несколько дней на прилавки магазинов поступило около 400 тонн воды в бутылках. По его словам, запасы воды собирают на оптовых складах по всему Оренбуржью, а в ближайшие ожидаются поставки воды из соседних регионов.

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