Ответственные за пожарную безопасность в «Крокусе» стали фигурантами уголовного дела

После теракта в «Крокус сити холле» Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК). Его фигурантами стали два человека, передает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Уголовное дело возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса"», — сказал собеседник агентства.

В сообщении не приводятся имена фигурантов, но отмечается, что они находятся под подпиской о невыезде. Также ТАСС сообщил, что не располагает комментарием следствия. Однако неназванный источник издания утверждает, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе», которые «могли усугубить ситуацию» после того, как террористы подожгли концертный зал.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что очевидцы рассказали о неработающей системе пожаротушения. «Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — передает агентство слова своего собеседника. В результате пожар распространился на площади почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя два дня после теракта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил, что все противопожарные системы были исправны и поддерживали зал, чтобы люди могли из него выйти. «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании», — сказал тогда Агаларов.

На следующий день глава МЧС Александр Куренков сказал, что входящие в систему автоматического пожаротушения четыре роботизированных ствола и система программного управления, сработали штатно. Однако, по его словам, они не смогли потушить пожар в «Крокусе» из-за большой площади.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались несколько террористов. Они расстреливали людей в упор, а также подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами атаки стали 144 человека. В рамках уголовного дела о теракте арестовали 11 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей.

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