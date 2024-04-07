Израиль объявил об окончании активной стадии военной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье вывела почти все военные подразделения из южной части сектора Газа. Там осталась только одна бригада, передают The Jerusalem Post, Times of Israel и Reuters.

Оставшаяся бригада «Нахаль», как сообщается, будет обеспечивать безопасность коридора, который начинается в районе Беери на юге Израиля, пересекает сектор Газа и заканчивается у побережья анклава.

Как пишет Times of Israel, этот коридор позволяет ЦАХАЛу проводить рейды в северной и центральной части сектора Газа, а также предотвращать возвращение палестинцев в северную часть анклава. При этом гуманитарные организации напротив смогут доставлять туда помощь, отмечает издание.

Вывод войск происходит на фоне подготовки Египта к проведению нового раунда переговоров, в рамках которого планируется достигнуть соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. При этом высокопоставленный представитель ЦАХАЛа, по информации The Jerusalem Post, заявил, что это решение никак не связано с давлением США на Израиль.

В начале недели власти Израиля признали вину в «непреднамеренном» убийстве сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа. Тогда в результате обстрела конвоя погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Великобритании и Польши.

Наземная операция в секторе Газа началась после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики убили около 1200 человек, а еще более 250 человек взяли в заложники и увезли на территорию анклава.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.