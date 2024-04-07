Запорожскую АЭС атаковал дрон

Беспилотник атаковал купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале.

«Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился», — говорится в сообщении.

Назначенное Россией руководство станции утверждает, что ее якобы атаковали несколько украинских дронов. Один из них упал в районе столовой, расположенной на территории ЗАЭС, и повредил грузовик с продуктами. Еще один прилет, как сообщается, пришелся на грузовой порт.

Удар по станции подтвердил глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он сообщил только об одном беспилотнике, не уточнив какой стороне конфликта он принадлежал.

«ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня взорвался дрон. Такую детонацию наблюдали и мы. Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность», — цитирует Гросси канал МАГАТЭ в соцсети X.

За 20 минут до атаки дрона на территории станции проходил плановый обход экспертов МАГАТЭ. Киев пока не комментировал заявления об обстреле ЗАЭС.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. В октябре того же года Владимир Путин подписал указ о передаче ее в собственность России. Украинских сотрудников, которые остаются на станции, заставляли подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию.

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