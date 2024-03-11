После успешных атак ВСУ уволили главнокомандующего ВМФ России, а на фронте россияне начали применять сверхмощные авиабомбы. Главные новости минувших выходных

Главнокомандующего Военно-морского флота отправили в отставку

Провластные издания «Фонтанка» и «Известия», ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку.

Временно исполняющим обязанности назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. «Фонтанка» утверждает, что это решение уже довели до личного состава главкомата.

Сообщения об отставке командующего ВМФ появились вскоре после очередной успешной атаки ВСУ, в результате которой был потоплен новейший патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.

Всего же за последние месяцы украинским военным удалось потопить несколько российских боевых кораблей, включая два больших десантных корабля и два малых. Как писал «Холод», своими успешными действиями Украина смогла свести к минимуму угрозу, которую несет для нее Черноморский флот.

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Россия начала применять в Украине сверхмощные авиабомбы

Как сообщает CNN, речь идет о бомбах ФАБ-1500, оснащенных модулями УМПК, благодаря которым они стали планирующими и корректируемыми. Самолеты-носители сбрасывают их на удалении в 60-70 километров от цели, что сильно снижает риски поражения украинскими силами ПВО.

Как отмечает телеканал, эти боеприпасы могут позволить России серьезно изменить линию фронта, так как не только способны причинять колоссальные разрушения, но и серьезно деморализуют бойцов ВСУ на передовой.

«Раньше нас обстреливали только из артиллерии. Теперь орки [русские] начали действовать более агрессивно и использовать средства ВВС, особенно ФАБ-1500. Почему они используют эту бомбу? Потому что ущерб, нанесенный ей, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, ФАБ-1500 — это ад», — сказал телеканалу украинский военный.

ФАБ-500 — авиабомба, аналогичная ФАБ-1500, но несущая лишь 500 килограммов взрывчатки. Как сообщалось Россия применила сотни таких авиабомб в ходе штурма Авдеевки — крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донецкой области, который российским войскам в итоге удалось взять.

Угрожавший оторвать ногу участнику войны думает отправиться на фронт

Житель Уссурийска Даниил, который, как утверждается, угрожал оторвать вторую ногу одноногому участнику войны в Украине, якобы думает отправиться на фронт. Об этом пропагандистскому телеканалу RT рассказала его знакомая Яна.

По ее словам, он до сих пор этого не сделал из-за мамы, которая больна деменцией. Также Яна рассказала, что Даниил не знал, что разговаривает с бывшим военным, так как тот был в гражданской одежде.

«Данил утверждал, что остановился буквально на пять минут на месте для инвалидов, потому что свободных мест не было. Сорвался, когда этот человек начал фотографировать его и машину», — сказала Яна.

Ранее против Даниила возбудили уголовное дело по статьям об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и о хулиганстве из-за конфликта на парковке. Местное издание News.Vl опубликовало видео разговора двух мужчин. На кадрах не слышно угроз от Даниила. Говорит только ветеран..

Ватикан объяснил, что имел в виду папа римский, говоря о белом флаге

Представитель Святого Престола пояснил, что, используя термин «белый флаг» в разговоре о войне в Украине, он имел в виду не капитуляцию, а перемирие и переговоры.

«Он использовал термин “белый флаг”, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий и перемирие. В другом месте интервью […] папа ясно сказал: “Переговоры никогда не являются капитуляцией”», — говорится в заявлении Ватикана.

Ранее был опубликован фрагмент интервью папы римского Франциска швейцарскому изданию RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе и у кого есть мужество поднять белый флаг, чтобы вести переговоры. Сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово “переговоры” — смелое. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не очень хорошо, вы должны иметь мужество начать переговоры. Вам может быть стыдно, но сколькими смертями это кончится?», — сказал в нем Франциск.

В Гаити вооруженные банды напали на президентский дворец

9 марта ряд западных СМИ сообщили о боях, идущих в столице Гаити Порт-о-пренсе. Корреспонденты на месте событий и источники в силовых структурах говорили, что нападению вооруженных банд подверглись президентский дворец, здание МВД, а также административные здания, в том числе полицейские участки. Сообщалось о десятках убитых бандитов.

С начала марта вооруженные банды под предводительством бывшего офицера полиции Джимми Шеризье нападают на объекты инфраструктуры, административные здания и силовиков. Ранее им удалось освободить большую часть заключенных двух тюрем, также атаке подвергся местный аэропорт.

Предводитель банд потребовал от действующего премьер-министра страны Ариэля Анри уйти в отставку, пообещав в противном случае начать «гражданскую войну, которая закончится геноцидом».

Анри оказался у власти летом 2021 года, когда был убит президент страны Жовенель Моиз. Он планировал уйти в отставку в феврале в соответствии с планом по созданию переходного правительства, однако остался у власти, согласившись разделить ее с представителями оппозиции до проведения в стране новых президентских выборов.

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