На угрожавшего участнику войны уссурийца завели уголовное дело 

На жителя Уссурийска, который якобы угрожал «оторвать вторую ногу» участнику войны в Украине, завели уголовное дело об угрозе применения тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК) и хулиганстве (статья 213 УК). Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Приморскому краю.

В пресс-релизе СК говорится, что инцидент произошел 8 марта на парковке центрального рынка в Уссурийске. По информации местного издания News.Vl, водитель Toyota «неправомерно» занял место парковки для людей с инвалидностью возле ТЦ «Русский рынок». Ему сделал замечание мужчина, который оказался участником войны в Украине с позывным «Кипиш».

Издание опубликовало видео, на котором экс-военный обращается к водителю Toyota со словами: «Это нарушение правил дорожного движения, если что, на секундочку. Ты говоришь, мне ногу вторую оторвать. Ну выйди, попробуй, оторви, че ты». После этого автомобиль Toyota уезжает с парковки для людей с инвалидностью. При этом угроз в адрес бывшего военного на записи не слышно. News.Vl пишет, что первую ногу автор видео потерял, «спасая товарищей под Угледаром».

Уссурийский телеграм-канал «Марк Чернослив» опубликовал обращение, якобы написанное от имени водителя Toyota. В нем говорится, что ему сделал замечание человек, который был в гражданской одежде и сидел в машине.

«Словесная перепалка с оскорблением произошла с того момента, пока я не услышал, что он ветеран СВО. На видео даже слышно, что ничего оскорбительного в его адрес я не говорил. По нему не было видно, что он инвалид, и на лбу не было написано о том, что он ветеран СВО», — говорится в посте. Также мужчина пишет, что ранее он за свои деньги летал на фронт и отвозил лекарства российским военным.

В Следственном комитете сообщили о задержании 30-летнего жителя Уссурийска. Между потерпевшим и подозреваемым провели очную ставку. Местная полиция тем временем отчиталась, что оштрафовала водителя Toyota на пять тысяч рублей за нарушение ПДД.

В прошлом году в Забайкальском крае произошла драка между местными жителями и участниками войны в Украине. Власти сообщали, что инвалиды войны пытались избежать конфликта, но компания мужчин якобы догнала и избила их. Против троих мужчин возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «дискредитацию» армии. Их отправили под арест.

Позднее стало известно, что драку спровоцировал сам инвалид войны Михаил Таскин, который до участия во вторжении в Украину был судим за покушение на массовое убийство.

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