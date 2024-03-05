Новая тактика российской армии привела к успехам на земле и потерям в небе

Российская армия использует новую более рискованную тактику применения авиации на фронте в Украине, которая позволила добиться заметных успехов на земле, но привела к большим потерям в небе. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на британских и украинских военных экспертов.

Издание отмечает, что после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года российским войскам не удалось осуществить планы по уничтожению украинских сил ПВО и установлению своего господства в небе. Это привело к значительным потерям российской авиации и заставило Москву отказаться от применения самолетов вблизи линии фронта в пользу массированных атак с помощью крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Однако, в последние месяцы российские войска начали применять новую тактику, в рамках которой активно используют авиацию для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по передовым позиция украинской армии, расчищая таким образом путь для наступающих наземных сил.

Одним из самых значительных успехов, которых позволила добиться новая тактика, стало взятие Авдеевки. В то же время активное применение авиации вблизи линии фронта приводит к росту потерь боевых самолетов.

«Это дорогостоящий, но эффективный инструмент, который Россия теперь использует в войне», — сказал изданию отставной полковник украинской армии Сергей Храбский.

Как отмечает NYT, за последние 15 дней ВСУ сообщили о 15 сбитых российских самолетах, из них семь фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 только за последнюю неделю. При этом независимый OSINT-проект Oryx и российские телеграм-каналы подтвердили уничтожение двух Су-34, а британская разведка — самолета дальней радиолокационной разведки А-50.

По словам старшего научного сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастина Бронка, Украина активно применяет тактику «зенитных засад» и добилась с ее помощью «заметных успехов» в борьбе с российской авиацией.

По данным RUSI, Россия начала наращивать применение мощных планирующих управляемых авиабомб еще в прошлом году. Бомбардировщики могут сбрасывать такие боеприпасы на значительном удалении от линии фронта, снижая угрозу поражения украинскими зенитными ракетами.

Эти бомбы содержат сотни килограммов взрывчатки и способны уничтожить даже хорошо укрепленные бункеры. «Даже одной такой бомбы достаточно, чтобы превратить в руины любое здание», — сказал журналистам боец ВСУ Егор Сугар, принимавший участие в обороне Авдеевки.

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