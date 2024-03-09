В Гаити вооруженные банды напали на президентский дворец

В столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные банды штурмуют правительственные здания, включая здание МВД и президентский дворец. Об этом сообщают CNN и ABC News.

В свою очередь, AFP со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий передает, что вооруженные столкновения «между полицейскими и бандитами» идут по всему городу, но активнее всего в его западных района. Как сообщается, вооруженные формирования также атаковали несколько полицейских участков в центре столицы.

«Мы все еще работаем над тем, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть», — сказал источник CNN в службах безопасности Гаити.

Собеседник ABC News сообщил, что в ходе столкновений в Порт-о-Пренсе силовики убили более десятка вооруженных бандитов. О жертвах среди сотрудников полиции не сообщается.

Как отмечает издание, президентский дворец, который также подвергся нападению банд, пустует с лета 2021 года, когда был убит президент страны Жовенель Моиз. При этом часть комплекса остается разрушенной после землетрясения 2010 года. Тем не менее президентский дворец остается символом федерального правления Гаити и круглосуточно охраняется.

«Если бы дворец перешел под контроль банд, это стало бы чрезвычайно символичным ударом по усилиям Гаити по борьбе с организованной преступностью и продолжающимся в стране восстанием», — пишет ABC News.

С начала марта в Гаити вооруженные банды под предводительством бывшего офицера полиции Джимми Шеризье нападают на объекты инфраструктуры, административные здания и силовиков. Среди прочего этим формированиям удалось взять штурмом две местных тюрьмы и освободить большую часть содержавшихся там заключенных. Также атаке со стороны бандитов подвергся местный аэропорт.

Власти Гаити ввели в стране чрезвычайное положение и комендантский час. Как сообщал телеканал CBS, Шеризье потребовал от премьер-министра Гаити Ариэля Анри уйти в отставку, пообещав в противном случае начать «гражданскую войну, которая закончится геноцидом».

Ранее планировалось, что Анри уйдет в отставку в феврале в соответствии с планом по созданию переходного правительства, однако он остался у власти, согласившись разделить ее с представителями оппозиции до проведения в стране новых президентских выборов.

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