Ватикан объяснил слова папы римского о «поднятии белого флага» на войне в Украине

Папа римский Франциск во время интервью швейцарскому изданию RSI призвал «поднять белый флаг» и провести мирные переговоры в Украине. В Ватикане объяснили, что папа римский не имел в виду капитуляцию Киева.

Во время интервью журналист задал Франциску вопрос: «В Украине есть те, кто призывает проявить смелость и сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это узаконит действия агрессора. Что вы об этом думаете?».

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе и у кого есть мужество поднять белый флаг, чтобы вести переговоры. Сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово “переговоры” — смелое. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не очень хорошо, вы должны иметь мужество начать переговоры. Вам может быть стыдно, но сколькими смертями это кончится?», — ответил Франциск.

«Вовремя ведите переговоры, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, есть много желающих выступить в роли посредников в рамках войны в Украине. Турция и другие страны предлагали себя для этого. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — добавил он.

Reuters отмечает, что интервью было записано в феврале. Его полная версия выйдет 20 марта.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что папа римский не имел в виду капитуляцию Киева. «Он использовал термин “белый флаг”, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий и перемирие. В другом месте интервью […] папа ясно сказал: “Переговоры никогда не являются капитуляцией”», — говорится в заявлении Ватикана.

Папа римский неоднократно высказывался против войны в Украине и призывал стороны к миру. Также он говорил о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит по урегулированию конфликта.

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