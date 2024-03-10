Россия начала применять способные изменить линию фронта авиабомбы

На войне в Украине российская армия начала использовать авиабомбу ФАБ-1500, состоящую из фугасной взрывчатки, сообщает CNN. Издание предполагает, что это может изменить линию фронта.

CNN отмечает, что ФАБ-1500 — крупнейшая из серии планирующих бомб, которая весит примерно полторы тонны. Истребители выбрасывают ее на высоте 60-70 километров — вне досягаемости многих украинских систем противовоздушной обороны. Выдвижные крылья помогают этой бомбе планировать к цели.

Военнослужащий ВСУ рассказал CNN, что российская армия использовала ФАБ-1500 на прошлой неделе во время атаки в Красногоровке в аннексированной Донецкой области.

«Раньше нас обстреливали только из артиллерии. Теперь орки [русские] начали действовать более агрессивно и использовать средства ВВС, особенно ФАБ-1500. Почему они используют эту бомбу? Потому что ущерб, нанесенный ей, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, ФАБ-1500 — это ад», — сказал собеседник издания.

CNN называет использование этой авиабомбы «важнейшим элементом» российского наступления в Донбассе, особенно при взятии Авдеевки.

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Близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash писал, что российский Су-34 впервые применил ФАБ-1500 на войне в Украине в сентябре 2023 года.

Издание «Bild на русском» без ссылок на источники утверждает, что Россия начала массовое производство этой бомбы. CNN сообщает, что произведенные в советское время ФАБ-1500 сейчас переоборудуют на подмосковном заводе. Официально о производстве ФАБ-1500 российские власти не сообщали. В конце февраля Минобороны России отчиталось, что глава ведомства Сергей Шойгу посетил Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени Ганичева в Туле. Там ему сообщили об увеличении объема производства всех выпускаемых снарядов.

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке пишет, что ФАБ-1500 может пролетать до 40 километров, корректировать свой курс с помощью спутниковой навигации и таким образом поражать цель с точностью до 20 метров. При ударе радиус поражения составляет более 200 метров, что позволяет этому оружию наносить огромный ущерб, отмечает эксперт.

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