Даты антизападных постов Медведева совпали с датами поставок его вина из Италии

Даты поставок в Россию вина с итальянских виноградников, принадлежащих Дмитрию Медведеву, совпали с датами его скандальных антизападных публикаций в соцсетях. В такому выводу пришел The Insider, проанализировав информацию частной торговой базы данных ImportGenius.

Издание сообщает, что после начала войны в Украине заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев продолжил получать вино со своей винодельни Fattoria della Aiola, расположенной в итальянской Тоскане. Первая после полномасштабного вторжения поставка состоялась 17 июня 2022 года. Партию общим весом 42 килограмма перевозила латвийская компания Wellman Logistics, а получателем значилось ООО «Рю де Вин». По данным The Insider, эта компания через цепочку других принадлежит АО «Скалистый берег». Его учредитель — подконтрольный Медведеву фонд «Соцгоспроект».

Через два дня после поступления этой партии Медведев написал пост в телеграме, в котором спрогнозировал исчезновение Евросоюза, а также назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «теткой».

Следующая поставка состоялась 18 июля 2022 года. Партию в Россию отправила латвийская компания SIA Lionwine, а получило — московское ООО «Лион Вайн». The Insider отмечает, что бутылки ввозились в качестве «образцов». Через несколько дней Медведев опубликовал пост с перечислением «грехов» Запада, в котором назвал президента США Джо Байдена «дедушкой с деменцией» и использовал выражения «европейские дурачки» и «городские сумасшедшие» в отношении европейского руководства.

Следующая партия вина Fattoria della Aiola поступила в Россию 13 октября 2022 года. Она была крупнее предыдущих — ее общий вес составил около четырех тонн. Вино ввез в страну крупный импортер «Мистраль алко». Через несколько дней после этого Медведев написал пост про «бандеровских выродков».

«Образцы» с винодельни Медведева через «МБ группу Импэкс» поступили в Россию в январе 2023 года — точную дату The Insider не называет. При этом издание приводит пост Медведева от 11 января, в котором тот назвал европейских чиновников «убогими».

Издание отмечает, что связанная с зампредседателя Совбеза «Рю де Вин» также возит в Россию образцы другого итальянского вина. В июле 2023 года она купила вино производства Vinicola Mediterranea, вскоре после поставки в Россию которого Медведев написал о вероятности «ядерного апокалипсиса».

О том, что винодельня Fattoria della Aiola в Тоскане принадлежит Дмитрию Медведеву, в 2017 году сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В то время этот бизнес был записан на кипрский офшор, принадлежащий близкому другу Медведева и топ-менеджеру «Газпромбанка» Илье Елисееву. Теперь структура владения винодельней изменилась, пишет The Insider. Кипрский офшор сменился на другой, но зато часть акций фирмы теперь принадлежит Елисееву напрямую.

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