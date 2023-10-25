Семеро бывших украинских заключенных застряли на границе России и Грузии

Семеро бывших заключенных из Херсона уже две недели живут в нейтральной зоне у КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом пишет издание Paper Kartuli, ссылаясь на проект помощи украинцам в столице Грузии Volunteers Tbilisi.

По данным правозащитников, на момент оккупации российскими войсками все семеро отбывали наказание в Херсоне. При отступлении армии России из правобережной части города их вместе с другими заключенными вывезли в Россию и «раскидали по лагерям». Позже мужчин отправили в депортационный центр в Волгограде, где им на восемь лет запретили въезд в Россию. Через Грузию бывшие заключенные пытаются вернуться в Украину.

Чтобы пересечь грузинскую границу, мужчины, у части из которых нет документов, обращались в посольство Украины в Грузии, ООН, Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации. Тем не менее пограничники отказались их пропустить, сказав, что нужно ждать ответа от украинского посольства.

Один из мужчин, как пишет «Медуза», в знак протеста вскрыл себе вены. Ему оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Это не первый случай, когда бывшие украинские заключенные, вывезенные с оккупированных Россией территорий, пытаются вернуться в Украину и сталкиваются с проблемами на грузинской границе. В августе шестеро украинцев, пытавшихся вернуться домой, провели на «Верхнем Ларсе» 11 дней.

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