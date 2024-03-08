Раскрыта сеть по торговле людьми в Россию для войны с Украиной

В Индии раскрыли «крупную сеть торговли людьми», члены которой заманивали мужчин в Россию для участия в войне в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное бюро расследований (CBI).

По информации агентства, всего в Россию было отправлено около 35 человек. Как минимум двое из них погибли на фронте. Посольство Индии в России подтвердило смерть одного человека, пишет Reuters.

По словам индийских силовиков, на которых ссылается агентство, торговцы людьми связывались с мужчинами через соцсети. Им предлагали поступление в «сомнительные» частные российские вузы, а также «продление визы со скидкой». В итоге индийцев, которых удавалось отправить в Россию, насильно обучали ведению боевых действий и направляли на передовую. Некоторые из них в итоге были тяжело ранены.

В ходе поиска организаторов этой схемы силовики провели обыски в Нью-Дели и Мумбаи. Они изъяли наличные деньги в размере 605 тысяч долларов США, документы и электронные записи. Нескольких подозреваемых задержали.

В министерстве иностранных дел Индии заявили, что в каждом случае вовлечения индийцев в военные действия дипломаты «решительно поднимали этот вопрос» в диалоге с Москвой.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором семь мужчин обратились к индийскому правительству и попросили помощи в возвращении домой. Они заявили, что приехали в Россию по туристическим визам и решили дополнительно посетить Беларусь. Там их задержали силовики и передали мужчин российским властям. Авторы видео утверждают, что их заставили подписать бумаги на русском языке и под угрозой лишения свободы отправили воевать.

Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал сообщил Reuters, что с этими людьми сейчас пытаются связаться. Российское министерство иностранных дел не ответило на запрос агентства.

В конце февраля издание Hindu сообщило, что как минимум трое граждан Индии были отправлены в Россию для участия в войне. Один из них рассказал журналистам, что их наняли в российскую армию в качестве «помощников по безопасности». Затем Hindu со ссылкой на неназванного индийского чиновника написало, что за 2023 год российская армия наняла около 100 граждан Индии. После этого индийский МИД обратился к российским властям с просьбой о досрочном увольнении граждан Индии, работающих вспомогательным персоналом в российской армии.

Осенью прошлого года стало известно, что Россия вербовала для участия в войне в Украине граждан Кубы. Тогда с соответствующим заявлением выступил кубинский МИД. Позднее на Кубе арестовали 17 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей на войну в Украине.

О том, что кубинцы подписывают контракты с российским Минобороны и едут на фронт, сообщалось еще весной 2023 года. Тогда СМИ рассказали историю двух 19-летних жителей Кубы Алекса Вегаса и Андорфа Веласкеса, которые утверждали, что их обманом заманили в Украину и заставили воевать.

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