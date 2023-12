Скибиди-туалеты захватывают мир

В феврале 2023 года на ютубе завирусилось 11-секундное анимационное видео с головой, торчащей из унитаза и поющей странную фразу. К концу года на канал автора подписались 35 миллионов человек, а вселенная поющих туалетов насчитывает уже 68 эпизодов. Рассказываем, кто такие скибиди-туалеты, кто им противостоит, почему они так популярны и за что странный мультфильм полюбили дети.

Все началось с обычного унитаза, откуда вдруг вылезла странная голова, поющая «скибиди доп-доп-доп йес-йес». Это практически исчерпывающее описание 11-секундного анимационного ролика, который появился в феврале 2023 года и запустил целую анимационную вселенную, ролики по которой набирают десятки миллионов просмотров на ютубе и в тиктоке.

В следующих сериях голов (и унитазов) становится все больше и вскоре они захватывают город, очень похожий на Нью-Йорк. Унитазы летают под звуки «Имперского марша» из «Звездных войн», танцуют на вечеринке под тикток-ремикс песни Леди Гаги «Bloody Mary», обедают в ресторанах, служат в храмах. Но недолго. Вскоре в городе появляются безмолвные фигуры с камерами наружного наблюдения вместо голов — Камерамены (большинство серий мы видим именно их глазами). Один из камераменов нажимает кнопку смыва, и поющая голова исчезает в унитазе. Так начинается противостояние, которое длится уже почти 70 эпизодов.

«Скибиди-туалеты» — это веб-сериал, каждый следующий эпизод — логичное продолжение предыдущего. Самая короткая серия длится всего 11 секунд, хронометраж самой длинной — почти шесть минут. Простая анимация создается в программе Source Filmmaker. Видео могли бы остаться странной шуткой, однако сейчас у самой популярной серии — 279 миллионов просмотров.

Откуда взялись туалеты?

Самое первое видео головы с лицом, похожим на лицо персонажа видеоигры Half-Life 2, торчащей из унитаза, появилось на канале DaFuq!?Boom! в начале февраля 2023 года. На момент написания текста вышло уже 68 серий веб-сериала (некоторые эпизоды делятся на несколько частей), которые создатель объединяет в сезоны. Если в первом эпизоде поющая туалетная голова внезапно набрасывалась на зрителя и ролик заканчивался, то к последнему видео вселенная расширилась. На помощь камераменам в борьбе со скибиди-туалетами пришли ТВмены со способностями к гипнозу и телевизорами вместо голов и спикермены с колонками, исполняющие песню «Everybody Wants to Rule the World» группы Tears for Fears.

С каждой серией сюжет становится все более карикатурным: персонажи приобретают новые суперсилы — теперь скибиди-туалеты летают, носят защитные очки и броню, передвигаются на металлических лапах и превращаются в микропаразитов, отравляющих врагов. Градус насилия в противостоянии скибиди-туалетов и камераменов повышается до предела. Уровень жестокости боев меняется от сезона к сезону: если в начале головы просто смывались в унитаз, то в новых видео в ход идут гранатометы, лезвия, выдавливание глаз и избиения. Улучшилось и качество анимации, а также внимание к деталям. Сравните графику в первом сезоне с эпизодом из 21-го.

Что же все-таки за скибиди?

На протяжении всего сериала туалеты не произносят ничего, кроме мэшапа из трека Тимбалэнда, Нелли Фуртадо и Джастина Тимберлейка «Give it to me» и мемной фразы «Skibidi Dop Dop Dop Yes Yes». Это — отрывок из песни болгарского исполнителя Biser King «Dom Dom Yes Yes».

Этот набор слов не несет смысловой нагрузки и не имеет перевода, зато именно эта часть трека стала популярной в интернете после того, как ее использовал турецкий тиктокер Ясин Ченгиз. Он прославился роликами со смешными танцами. У самого популярного видео на странице 783 миллиона просмотров. Фраза разлетелась среди других пользователей социальных сетей и принесла Ясину известность.

Оригинальная версия мэшапа появилась в тиктоке 28 декабря 2022 года, ее опубликовал пользователь с ником doombreaker03. 3 января ролик под этот звук опубликовала тиктокерша paryssbryanne. Он набрал уже больше 220 миллионов просмотров, и мэшап стал известным и свой ролик под него записал автор канала DaFuq!?Boom!

На его ютуб-канале выходили и другие анимированные ролики — большинство из них посвящены персонажу компьютерной игры GTA San Andreas Мелвину Харрису под псевдонимом Big Smoke. Еще до публикации первого видео с поющим туалетом на DaFuq!?Boom! подписался миллион пользователей — об этом свидетельствует статистика в описании канала. После роликов о вселенной скибиди-туалетов количество подписчиков стало стремительно расти — до пяти миллионов к 15 мая 2023 года, а к началу осени уже 30 миллионов человек следили за появлением новых видео. Последняя часть веб-сериала вышла в декабре. Суммарно в разных форматах эпизод посмотрели больше 100 миллионов раз.

По данным Google Trends, словосочетание «Skibidi Toilet» с конца августа начали активно гуглить пользователи по всему миру. Пик популярности поискового запроса пришелся на период с 29 октября по 4 ноября, когда показатель достиг 100 баллов. Больше всего запросов было отправлено из Боливии и Перу. К началу декабря цифра держится на отметке 75 баллов. Пользователи в России интересовались трендом раньше — с 27 августа по 2 сентября, хотя запросы на русском языке начали расти еще в конце мая. Активнее всего «Скибиди-туалеты» гуглили пользователи из Тувы, Якутии и Калмыкии.

О веб-сериале уже написали популярные зарубежные интернет-издания. Журнал Dazed назвал экшен-сцены в «Скибиди-туалетах» «более захватывающими, чем во многих блокбастерах, выпущенных в последние годы». На форуме Reddit опубликовано более сотни обсуждений, посвященных веб-сериалу, у которого даже появилась своя страница на сайте IMDb — его рейтинг на основе оценок тысячи пользователей 5,7 из 10. У проекта есть своя фанатская википедия. Феномен добрался и до известного порносайта Pornhub — на платформе доступны ролики с персонажами «Скибиди-туалетов». В октябре Business Insider выпустил текст о веб-сериале, в котором автор сравнивает его с «Терминатором» и «Бегущим по лезвию» и называет «лакмусовой бумажкой, отражающей анархический дух интернета».

Порталу Dexerto удалось взять короткое интервью у создателя «Скибиди-туалетов». Им оказался 25-летний аниматор Алексей Герасимов, проживающий в Грузии. Он пояснил, что первое видео было просто шуткой, основанной на эффекте неожиданности — голове, вылезающей из туалета. После неожиданного успеха первого ролика он придумал продолжение сюжета, куда время от времени вставляет дополнительные события. Герасимов также пожаловался на мошенников в тиктоке, публикующих похожие видео от его имени, чтобы набрать просмотры.

14 сентября на сайте «Лаборатории Касперского» появился отчет, в котором перечислялись самые просматриваемые тренды ютуба среди детей. «Скибиди-туалеты» оказался в числе самых популярных поисковых запросов на странице видеохостинга. «Холод» пообщался с детьми разных возрастов и выяснил, что в основном его смотрят дети от 5 до 11 лет, а подростки постарше называют его глупым и скучным. «Скибиди-туалеты» могут так нравится детям из-за особого анимационного стиля, построенного на постоянном «повышении ставок». Каждые несколько эпизодов появляется новый злодей, по размерам превосходящий предыдущего, либо изобретается новое оружие в пять раз мощнее старого, либо количество «скибиди-туалетов» на экране растет в геометрической прогрессии.

Многие дети начали копировать движения и звуки главных персонажей. Обеспокоенные родители уже дали такому поведению название — «Синдром Скибиди-туалетов», а некоторые медиа о родительстве опубликовали инструкции, как настроить «родительский контроль» и помешать ребенку смотреть новые выпуски веб-сериала.