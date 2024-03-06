Надеждин объявил о наборе наблюдателей

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, объявил о наборе наблюдателей на выборах. Соответствующий пост Надеждин опубликовал в своем телеграм-канале.

«Меня не допустили до выборов президента РФ. Но останавливаться на этом нельзя. Надо добиться честного подсчета голосов. Пришло время готовить наблюдателей. Наблюдатель может следить за выдачей бюллетеней, подсчитывать реальное число пришедших голосовать, осуществлять в помещении фото/видеосъемку. Ну и самое главное — следить за точностью подсчета итогов голосования на избирательном участке», — заявил политик.

Желающие стать наблюдателями должны заполнить специальную форму. Им необходимо указать, в каком регионе они хотят наблюдать за выборами, а также оставить свои контактные данные. После этого с ними свяжутся представители штаба Надеждина.

Надеждин выдвигался кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Для того, чтобы ЦИК его зарегистрировал, ему было необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. В итоге, с учетом допустимых 5% брака, предвыборный штаб Надеждина подал в ЦИК 105 тысяч подписей.

Центризбирком заявил, что обнаружили среди поданных подписей 15% брака, в том числе подписи умерших людей. Этим комиссия объяснила 8 февраля отказ в регистрации Надеждина кандидатом. Сам политик заявил, что большое количество подписей забраковали из-за ошибок, появившихся при оцифровке.

После отказа в регистрации Надеждин подал в Верховный суд три иска. Он обжаловал само решение Центризбиркома об отказе, а также процедуры сбора подписей, которые есть в законодательстве. Все три иска суд отклонил.

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