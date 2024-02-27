В Москве задержали адвоката Навального 

Адвоката Алексея Навального Василия Дубкова задержали в Москве. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают Русская служба Би-би-си и «Новая газета Европа».

По предварительным данным, причина задержания — нарушение общественного порядка, пишет «Новая газета Европа».

Источник издания Sota утверждает, что Дубков находится в ОВД «Щербинка». Меньше чем через час Дубков сообщил изданию «Верстка», что его отпустили из отдела полиции. Он отказался комментировать причины задержания, заявив, что считает его «воспрепятствованием адвокатской деятельности».

Дубков сопровождал мать Навального Людмилу в Салехарде, где она девять дней добивалась от властей выдачи тела политика.

В октябре 2023 года троих адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали, а затем арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК).

Соратник Навального Иван Жданов тогда опубликовал выдержки из материалов этого дела. В документах говорилось, что Кобзева, Липцера и Сергунина обвиняют в передаче информации между Навальным из колонии строгого режима №6 в Мелехово и сотрудниками ФБК.

По этому делу проходят еще два адвоката Навального Ольга Михайлова и Александр Федулов. Они находятся не в России и объявлены в розыск.

Обновлено в 20:27, добавлена информация «Верстки».

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