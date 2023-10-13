Басманный районный суд Москвы отправил адвоката Игоря Сергунина, который защищал Алексея Навального, в СИЗО на два месяца по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Ранее судья Евгения Николаева закрыла заседание «с целью предупреждения разглашения персональных данных обвиняемого и охраняемой законом адвокатской тайны». Сам Сергунин и его защитник по фамилии Гурьянов не возражали. Последний сказал, что «полностью согласен с доводами государственного обвинения», передает Sota.

Двух других адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева и Алексея Липцера — также привезли в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения по той же статье. СК попросил арестовать и их, сообщает «Медиазона».

Утром 13 октября в квартирах Сергунина, Кобзева и Липцера, а также в офисе московской коллегии адвокатов «Дилет» прошли обыски, после чего защитников Навального задержали.

Сегодня адвокат Вадим Кобзев должен был присутствовать на рассмотрении двух исков Навального к колонии строгого режима №6 в Мелихово. Политик узнал о задержании своих адвокатов от журналистов. «Только что поступила информация, которая, конечно, прекрасно характеризует не только мой процесс, но и состояние законности в России. Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов», — сказал Навальный.

В итоге заседание перенесли на 1 ноября. Перед тем, как огласить это решение, судья Дмитрий Самойлов спросил, не мог ли адвокат Кобзев позвонить с обыска и предупредить о своем отсутствии.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.