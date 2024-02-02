МВД объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову

МВД России добавило в базу розыска адвоката Ольгу Михайлову, защищавшую политика Алексея Навального. На это обратила внимание «Медиазона».

В базе говорится, что Михайлова разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Адвокату 16 января заочно предъявили обвинение в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). В середине октября 2023 года троих других адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали и арестовали по тому же делу.

За несколько дней до ареста коллег Михайлова улетела в отпуск в Иорданию. После ареста своих коллег она решила не возвращаться в Россию. Из-за случившегося из страны уехал еще один адвокат Навального Александр Федулов.

Защитница подчеркивала, что купила недельный тур за месяц до отъезда, и обвинила Russia Today в распространении лжи про нее. По ее словам, сотрудники канала следили за ней в аэропорту в день вылета, 10 октября.

«Я никогда никого не сдавала. Никуда не сбегала. Твердо верила, что буду оставаться в России и защищать клиентов до конца. Но после арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно. Да, сейчас я с дочерью в чужой стране», — заявила она.

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