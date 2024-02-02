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Второго за день адвоката Навального объявили в розыск

18:31 • 02.02.2024

МВД объявило в розыск адвоката Александра Федулова, который защищал политика Алексея Навального. На это обратила внимание «Новая газета Европа».

В базе розыска говорится, что Федулов разыскивается по статье УК. До этого «Медиазона» обнаружила в ней еще одного адвоката Навального Ольгу Михайлову, которой вменяется в вину участие в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).

В середине октября 2023 года троих других адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали и арестовали. Им тоже вменяется в вину участие в «экстремистском сообществе».

Федулов уехал из России через несколько дней после ареста коллег. Михайлова незадолго до произошедшего улетела в отпуск в Иорданию. После ареста троих адвокатов Навального она решила не возвращаться в Россию. 

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