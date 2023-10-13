Адвокатов Навального задержали как подозреваемых

Адвокатов Алексея Навального, у которых ранее провели обыски, задержали в качестве подозреваемых. Об этом сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Адвокатов Алексея Навального задерживают по статье 91 УПК, значит у них статусы подозреваемых, а не свидетелей», — написал он в соцсети X. Гимади также предположил, что Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру уже сегодня могут избрать меру пресечения.

«Только что поступила информация, которая, конечно, прекрасно характеризует не только мой процесс, но и состояние законности в России. Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов», — прокомментировал задержание своих защитников сам Навальный во время заседания по иску к колонии.

В итоге заседание перенесли на 1 ноября. Перед тем, как огласить это решение судья Дмитрий Самойлов спросил не мог ли адвокат Кобзев позвонить и предупредить о своем отсутствии.

Ранее сообщалось, что обыски у защитников Навального связаны с делом об участии в «экстремистском сообществе».

«Очевидно, что репрессии в отношении адвокатов — это попытка оставить без квалифицированной защиты самого Алексея Навального, которого скоро должны перевести в колонию особого режима — самое строгое из всех мест лишения свободы. Это неприкрытая попытка давления на осужденного и его близких», — заявили в правозащитном проекте «Первый отдел».

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