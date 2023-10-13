Басманный районный суд Москвы арестовал еще двух адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева и Алексея Липцера — по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее суд отправил под арест бывшего адвоката Навального Игоря Сергунина по этой же статье. Все три заседания прошли в закрытом режиме.

Соратник Навального Иван Жданов опубликовал выдержки из материалов дела адвокатов. Судя по документам, Кобзева, Липцера и Сергунина обвиняют в передаче информации между Навальным из колонии строгого режима №6 в Мелехово и сотрудниками ФБК.

«Адвокаты [...], используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности», — говорится в материалах дела, опубликованных Ждановым.

Утром 13 октября в квартирах Сергунина, Кобзева и Липцера, а также в офисе московской коллегии адвокатов «Дилет» прошли обыски, после чего защитников Навального задержали.

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