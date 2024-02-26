Организовавшего сбор подписей за Надеждина координатора не впустили в Грузию

Координатора тбилисского проекта неформального образования Frame Максима Иванцова не впустили в Грузию вскоре после того, как он организовал в Тбилиси пункт сбора подписей за Бориса Надеждина. Об этом сам Иванцов рассказал телеканалу «Дождь».

По его словам, 26 февраля он прилетел в Тбилиси рейсом из Вильнюса. Пройдя за несколько минут пограничный контроль, он пошел получать багаж. Там его остановила незнакомая женщина и попросила вернуться на пропускной пункт.

После этого грузинские пограничники сообщили Иванцову, что ему отказано во въезде в страну, и он должен улететь обратно в Вильнюса. Активист отказался сесть в самолет и заявил, что просит в Грузии политического убежища. После этого пограничники отобрали у него всю технику и отвели в помещение «похожее на камеру».

При этом, по словам Иванцова, грузинские силовики называли его «врагом России» и угрожали депортировать в Москву. Они также не дали активисту позвонить своему адвокату.

Позже Иванцова посадили в самолет, летевший в Венгрию. В связи с чем ему отказали во въезде в Грузию, пограничники так и не уточнили. Сам Иванцов заявил, что намерен обжаловать это решение.

Он также рассказал, что до сих пор «больших проблем» с пересечением грузинской границы у него не возникало. В то же время, по его словам, после того как проект Frame предоставил место команде Надеждина для сбора подписей, туда стали приходить с проверками грузинские силовики.

Борис Надеждин выдвигался в кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Однако Центризбирком отказал ему в регистрации, заявив, что процент брака среди подписей, собранных в его поддержку, превышает допустимые значения. Надеждин обжаловал отказ в суде, однако там признали решение ЦИК законным.

После начала российского вторжения в Украину грузинские пограничники стали регулярно отказывать во въезде в страну российским независимым журналистам, активистам и политикам. Так, с проблемами на границе сталкивались, в частности, журналисты «Проекта», «Медиазоны», «Дождя» и «Холода», а также писатель Филипп Дзядко и адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев.

Последний раз во въезде в страну 29 января отказали политологу Федору Крашенинникову.

Читать еще Рогозин сравнил министра обороны США с обезьяной

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.