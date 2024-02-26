Рогозин сравнил министра обороны США с обезьяной

Бывший глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от аннексированной Запорожской области Дмитрий Рогозин 25 февраля опубликовал в соцсети X расистский пост. Он выложил фотографию министра обороны США Ллойда Остина и сравнил его с обезьяной.

Позже Рогозин добавил к посту видео с подписью: «Monkeys should be called monkeys» («Обезьян надо называть обезьянами»). В комментариях к этим сообщениям пользователи соцсети начали обвинять Рогозина в расизме.

«Димон, учитывая что ты, в сущности, нацист, твой омерзительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты — фейковый солдат с фейковыми медалями. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы опять поиграть в солдатиков? Не забудь захватить с собой бронированные памперсы», — ответил Рогозину американский астронавт Скотт Келли.

Телеграм-канал Baza сообщил, что вечером 25 февраля в телеграм-канале Рогозина появилось сообщение, что у него якобы нет других профилей, кроме телеграм-канала и страницы во «ВКонтакте». Все остальные аккаунты он назвал ботами. Сейчас этот пост удален. В свою очередь, Astra​​ пишет, что страница Рогозина в Х была верифицирована еще в 2015 году.

Дмитрий Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с 2018 по 2022 год. В декабре 2022 года он рассказал, что получил ранение в Донецке. Тогда сообщалось, что под обстрел попал ресторан «Шеш-Беш», где Рогозин якобы отмечал свой день рождения.

В конце сентября 2023 года Рогозин стал сенатором от аннексированной Запорожской области.

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