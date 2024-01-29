Политолога Федора Крашенинникова не пустили в Грузию

Сотрудники пограничной службы Грузии не пустили в страну политолога Федора Крашенинникова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС», — рассказал он. О причинах произошедшего политологу не сообщили. Крашенинников добавил, что сейчас он уже находится в Брюсселе.

В Тбилиси политолог планировал представить совместный с политиком Владимиром Миловым доклад «Нормальная Россия будущего: Да, мы можем». Дискуссия должна была состояться 30 января.

Минюст России в сентябре 2022 года внес Крашенинникова в реестр «иноагентов». Политолог пытался оспорить это решение в суде, но ему отказали.

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