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Верховный суд признал законным недопуск Бориса Надеждина на выборы

21:31 • 21.02.2024

Верховный суд России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Бориса Надеждина на выборы президента. Об этом сообщил штаб политика. Надеждин сообщил, что обжалует это решение ВС. 

ЦИК отказал Надеждину в регистрации на выборы 8 февраля. Комиссия признала действительными 95 587 из 105 тысяч подписей, собранных политиком, в то время как для прохождения на следующий этап необходимо минимум 100 тысяч. Центризбирком утверждал, что в подписных листах Надеждина были данные 11 умерших человек.  

Надеждин выдвигался от партии «Гражданская инициатива». По всей России и за границей выстраивались очереди из желающих поставить за него подписи. Надеждин выступает за прекращение войны в Украине. 

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. В бюллетенях будет четыре человека: Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. 

Вдова Алексея Навального Юлия призвала власти Евросоюза не признавать результаты предстоящих выборов легитимными.

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