За это придется платить

Война России с Украиной идет два года. За это время к боевым действиям привлекли до полутора миллионов человек, более 200 тысяч уже погибли. Экономики обоих государств отброшены на десятилетия назад, а ущерб оценивается сотнями миллиардов долларов. При этом Россия и Украина не планируют останавливаться, продолжая наращивать военные расходы, из-за которых будет только расти число погибших с обеих сторон. «Холод» напоминает, к чему уже привело российское вторжение.

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До 1,5 миллионов человек воюют в Украине

Ни российские, ни украинские власти не раскрывают подробных данных о числе участвующих в войне. Однако Владимир Путин и Владимир Зеленский в своих публичных заявлениях называли определенные цифры. В декабре 2023 года Владимир Путин утверждал, что со стороны России в боевых действиях участвуют 617 тысяч человек.

Оценки численности Вооруженных сил Украины разнятся. Некоторые украинские СМИ утверждали, что в ВСУ служат около 700 тысяч человек. Однако Владимир Зеленский в январе 2024 года заявил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек.

Независимо подтвердить эти данные невозможно, так как обе страны держат реальную численность своей армии в строжайшем секрете. Но если слова двух президентов верны, то в настоящий момент на территории Украины воюют до полутора миллионов человек — это сравнимо с населением Екатеринбурга и больше, чем все население Казани или, к примеру, соседней с Россией Эстонии. Лишь в трех российских городах живет больше людей: Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Более 200 тысяч погибших военных с обеих сторон

Данные о потерях в ходе войны стороны держат в еще большем секрете и предпочитают не комментировать вовсе, однако независимые аналитики, эксперты и журналисты все же дают оценки, основываясь на собственных подсчетах или утечках из секретных докладов официальных лиц.

Если говорить об оценках российских потерь, то наиболее полными и качественными данными эксперты считают подсчет группы волонтеров под руководством Би-би-си и «Медиазоны». Они отталкиваются исключительно от подтвержденных данных погибших, которые верифицируются с помощью сообщений в СМИ, заявлений чиновников, памятных мероприятий в школах, вузах и других учреждениях, а также подтверждений от родственников погибших.

Украинские полицейские идут между разбитой военной техникой в Киевской области, Украина. Фото: Carol Guzy / Zuma Press Wire / Scanpix

Согласно данным на 21 февраля 2024 года, журналистам удалось подтвердить 45123 случая смерти российских военнослужащих, однако реальная цифра потерь с российской стороны журналистами оценивается в два раза выше (90 тысяч), если говорить только о гражданах России, и в два с половиной раза выше (113 тысяч человек), если учитывать воюющих на стороне России жителей аннексированных территорий и иностранцев.

Подсчетом потерь Украины журналисты так же пристально не занимаются — эти оценки основываются на утечках секретных докладов союзников Украины. В августе 2023 года официальные лица США анонимно говорили о примерно 70 тысячах погибших украинских военных с начала войны. Если экстраполировать динамику потерь на следующие месяцы, то ко второй годовщине войны Украина могла потерять почти 100 тысяч военнослужащих.

Таким образом, за два года войны с обеих сторон погибли более 200 тысяч человек, что делает войну России и Украины самой кровопролитной в XXI веке. Потери России в войне с Украиной уже превысили советские потери в Афганистане почти в восемь раз. Для Украины же это крупнейшие потери со времен Второй мировой войны.

Более 10 тысяч погибших мирных жителей

Согласно последнему докладу УВКБ ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 10582 гражданских лиц (включая 808 жителей непризнанных ЛДНР), 19875 получили ранения. Однако в реальности потери среди гражданского населения могут быть в несколько раз выше, так как эта международная организация ведет подсчет только подтвержденных потерь.

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Согласно данным правозащитной организации Human Rights Watch, которая для своих подсчетов использовала спутниковые снимки, в результате штурма одного только Мариуполя погибли более восьми тысяч человек. Эксперты аналитичекого проекта Re:Russia еще в феврале 2023 года оценивали потери в Мариуполе еще выше — на уровне 20–25 тысяч человек. Общие потери среди мирного населения проект тогда оценивал на уровне 40 тысяч человек. Таким образом, потери среди мирного населения по итогам двух лет войны могут превышать 50 тысяч человек.

Российские потери мирного населения можно сравнить с последствиями нескольких обстрелов гражданских объектов Украины. С учетом аннексированного Крыма, по данным российских властей, погибли 148 человек. Чаще всего жертвами становились жители Белгородской, Курской и Брянской областей. На текущий момент крупнейший обстрел Украины унес жизни сразу 61 человека — это произошло 8 апреля 2022 года в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска. Самой смертоносной атакой по России стал удар украинских беспилотников на Белгород 30 декабря 2023 года, когда погибли 25 человек.

Более 20 тысяч единиц уничтоженной техники

Главным источником данных по потерям военной техники российских и украинских войск стал волонтерский проект исследователей открытых данных Oryx. Волонтеры фиксировали потери по открытым данным — фото и видео, которые в дальнейшем верифицировали, то есть устанавливали время и место того, что на них зафиксировано. Основатели проекта остановили работу блога 1 октября 2023 года, однако данные продолжили собирать волонтеры проекта Warspotting.

Согласно последним данным Oryx и Warspotting (на 23 февраля 2024 года), российские войска потеряли как минимум 14516 единиц военной техники, среди которых:

2754 танка

5087 боевых бронированных машин (БРДМ, БМП, БТР и другие)

1490 единиц артиллерии (машины управления, установки и РСЗО)

104 самолета

135 вертолетов

20 кораблей и подводных лодок

4926 единиц другой техники (радары, внедорожники, грузовики и другие)

Совокупные потери Украины за аналогичный период почти в три раза ниже и составили 5213 единиц:

748 танков

1625 боевых бронированных машин (БРДМ, БМП, БТР и другие)

556 единиц артиллерии (машины управления, установки и РСЗО)

80 самолетов

38 вертолетов

28 кораблей

2138 единиц другой техники (радары, внедорожники, грузовики и другие)

Российская сторона регулярно завышает потери украинской стороны в технике и живой силе, согласно исследованию «Холода». Минобороны РФ на словах только за июнь 2023 года «уничтожило» более тысячи танков, в то время как аналитики Oryx и Warspotting зафиксировали меньшее число за все время войны. Свои данные о потерях противника ежедневно публикует и ВСУ. Их отличие от данных Oryx и Warspotting не так велико, однако независимо подтвердить цифры, которые называет украинская сторона, невозможно.

50 триллионов на войну

Военные расходы с обеих сторон достигли астрономических масштабов. В первый год вторжения оборонные расходы России выросли на 31%: с 3,57 триллиона рублей в 2021 году до 4,679 триллиона в 2022-м. Дальше расходы росли еще быстрее: до 6,4 триллиона в 2023 году, а на 2024 год заложены астрономические 10,8 триллиона — это почти треть всех запланированных расходов государства в нынешнем году, а с учетом расходов на силовые ведомства эта цифра вырастает до 14,5 триллиона или 40% всех расходов России в 2024 году.

К концу года Россия потратит на войну почти 22 триллиона рублей, или 245 миллиардов долларов (по курсу 90 рублей за доллар), — это сумма, сравнимая с капитализацией таких гигантов, как Netflix или Coca-Cola.

Уничтоженный российский танк в поле в Харьковской области, Украина, 22 февраля 2023 года. Фото: Анатолий Степанов / AFP / Scanpix

Украина вынуждена тоже увеличивать свои военные расходы. Если в 2021 году она тратила на оборону лишь 127,5 миллиарда гривен (примерно 4,7 миллиарда долларов), то в 2022 году расходы выросли почти в 10 раз и составили уже 1,143 триллиона гривен (примерно 53 миллиарда долларов). В 2023 году из госбюджета на оборону сначала выделили 1,141 триллиона гривен, но потом сумму увеличили до 1,343 триллиона (57,6 миллиарда долларов). Расходы на 2024 год заложены еще более высокие: 1,693 триллиона гривен (44 миллиарда долларов). Совокупные расходы Украины на оборону за время войны составили 154,6 миллиарда долларов.

США потратили на помощь Украине в 2022 году 75,5 миллиарда долларов — почти 30 миллиардов из них пришлись именно на пакеты военной помощи. Еще 45 миллиардов Соединенные Штаты выделили «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса». В 2023 США оказали Украине военную помощь на 24 миллиарда долларов: в 34 пакета помощи в том числе вошли истребители F-16. В 2024 году правительство США пообещало оказать Украине военную помощь на 800 миллионов долларов. Общие расходы США на Украину на текущий момент составляют чуть более 100 миллиардов долларов.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что с февраля 2022 года по январь 2024-го ЕС передал Украине военную помощь на 28 миллиардов евро. В 2024 году страны-члены Евросоюза обязались оказать военную помощь минимум на 21 миллиард евро. В общей сложности эта помощь составила 49 миллиардов евро, или почти 53 миллиарда долларов. Еще около 7 миллиардов долларов выделила Великобритания, 12,1 миллиарда долларов — Япония, а 9 миллиардов — Канада. Таким образом совокупные расходы государств на войну превысили 580 миллиардов долларов (52,2 триллиона рублей) — это сравнимо с капитализацией компании Visa.

Триллион репараций

Российское вторжение обвалило экономику Украины: в первый год российского вторжения ВВП страны рухнул почти на 30%. После столь сильного обвала в 2023 году Национальный банк Украины ожидает роста на 4,9%. Однако экономические потери страны колоссальные — уничтожены сотни производств, нарушены цепочки поставок, сильно пострадал рынок услуг и труда. Совокупные прямые потери для украинской экономики на 1 февраля 2024 года власти оценивали примерно в 700 миллиардов долларов, а с учетом косвенных и сопутствующих — эта сумма может вырасти до одного триллиона долларов.

На российской экономике вторжение в Украину сказалось меньше, но тем не менее негативная динамика все равно есть. По итогам 2022 года ВВП России сократился на 2,1%, хотя после пересчета Росстата оценку улучшили, оценив падение в 1,2% ВВП. Однако сохранить приемлемые темпы роста стране удалось во многом за счет рекордного роста военных расходов, что в дальнейшем может привести к гиперинфляции, миллионам безработных и тяжелому «экономическому похмелью».