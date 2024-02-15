В Белгороде под обстрел попал торговый центр. Есть погибшие

В Белгороде под артиллерийский обстрел попал торговый центр на улице Плеханова. По данным телеграм-канала 112, в результате четыре человека погибли и еще семеро получили ранения.

В местных пабликах и телеграм-каналах распространились фото и видео пострадавшего здания. На них видно, что ТЦ получил серьезные повреждения, в нем выбиты окна и частично разрушен фасад,

Как пишет местный телеграм-канал «Пепел», пострадали также несколько зданий, находящихся рядом с ТЦ. Кроме того, обломки сбитых ракет повредили автомобили на улице Губкина.

Официальный сообщений об обстреле, а также жертвах и разрушениях на момент публикации заметки не поступало.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела Белгорода есть «много жертв». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», — написал он в своем телеграм-канале.

Обновлено 13:25 Добавлен комментарий Старовойта

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