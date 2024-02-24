У Храма Христа Спасителя в Москве выстроилась очередь из желающих почтить память Алексея Навального

В Москве у Храма Христа Спасителя выстроилась очередь из желающих почтить память Алексея Навального. Об этом сообщает SotaVision. Ранее прийти в храмы к 15:00 призвала экс-кандидатка в президенты Екатерина Дунцова.

По информации SotaVision, рядом с Храмом Христа Спасителя в Москве дежурят полицейские и сотрудники центра «Э». По наводке последних силовики точечно задерживают выходящих из храма людей для «проверки документов».

Фото: SotaVision

Издание Sota также сообщает, что несколько человек пришли в Воскресенский Смольный собор в назначенное Дунцовой время. За ними следил сотрудник центра «Э». Никого не задержали.

Утром 24 февраля журналистка Екатерина Дунцова, которой ЦИК отказала в регистрации на выборы президента, призвала своих подписчиков прийти в крупнейшие храмы городов и почтить память Алексея Навального.

О гибели Алексея Навального в ИК-3 в ЯНАО стало известно 9 дней назад, 16 февраля. Тело политика до сих пор не выдали его родственникам. Вместо этого следователь Александр Варапаев шантажирует мать Навального, заставляя ее согласиться на тайные похороны. Он поставил женщине ультиматум: либо она должна согласиться на тайные похороны, либо Навального захоронят на территории колонии.

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Вдова оппозиционера Юлия Навальная обвинила Путина в сокрытии тела ее мужа и потребовала выдать труп семье.

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